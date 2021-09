L’ouragan Ida Downpour dans le Tennessee – Bonnaroo 2021 annulé

Bonnaroo 2021 est annulé en raison de terrains de festival inondés après que les restes de l’ouragan Ida ont déversé des tonnes de pluie dans le Tennessee.

Les organisateurs du Bonaroo Music & Arts Festival se sont rendus sur les réseaux sociaux pour annoncer l’annulation. Le festival de quatre nuits a été purement et simplement annulé en raison de fortes pluies et de terrains de camping inondés. “Nous avons le cœur brisé d’annoncer que nous devons annuler Bonnaroo”, ont écrit les organisateurs du festival sur Twitter. “Bien que la météo de ce week-end semble exceptionnelle, Centeroo est actuellement inondé dans de nombreuses régions.”

«Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour essayer de faire avancer la série, mais [mother nature] nous a fait tomber énormément de pluie au cours des dernières 24 heures, et nous n’avons plus d’options pour essayer de faire en sorte que l’événement se déroule en toute sécurité et d’une manière à la hauteur de l’expérience Bonnaroo.

Les billets pour l’expérience seront remboursés dans les 30 jours. Jusqu’à présent, les organisateurs n’ont pas dit ce qui sera fait des billets 2020. Bonnaroo 2020 a été annulé et les détenteurs de billets ont été informés que leurs billets seraient honorés au festival l’année prochaine. Cela marque la deuxième année que Bonnaroo a été annulé – mais pas pour des problèmes de coronavirus cette fois.

Bonnaroo est un festival de musique annuel qui a lieu à Manchester, Tennessee.

À environ 70 miles au sud de Nashville, des avertissements de crue éclair restent en vigueur pour la région. La région devrait recevoir de trois à six pouces de pluie de l’ouragan Ida. Le festival accueille généralement environ 80 000 personnes au cours de l’événement de quatre nuits.

Les vendeurs qui ont déjà pris l’avion pour la semaine de Bonnaroo 2021 expriment leur frustration. « Pour certains d’entre nous, c’était la première chance de montrer notre art et de gagner de l’argent pour la première fois depuis plus d’un an et demi », explique l’artiste Terrance Ryan, venu de San Francisco. “C’est un peu écrasant l’âme en ce moment, mais l’homme, mère nature.”

Ryan réalise des affiches de concerts sérigraphiées sous le pseudonyme de Lil Tuffy. Il dit qu’il espère ouvrir une boutique éphémère à Nashville pendant qu’il est dans l’État pour aider à récupérer une partie de ses pertes. L’annulation de Bonnaroo 2021 est également un coup dur pour l’État du Tennessee. Une analyse d’impact économique a révélé que le festival Bonnaroo 2019 a rapporté 52 millions de dollars de revenus à l’État.

Les participants au salon de cette année allaient devoir présenter une preuve de vaccination pour être admis – tout comme Lollapalooza.