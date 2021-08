L’ouragan Ida est passé à la catégorie 4 alors que la Louisiane se prépare à des dommages «catastrophiques» | Monde | Nouvelles

in

L’ouragan Ida est actuellement classé par le National Hurricane Center (NHC) de la NOAA comme un ouragan majeur. Le NHC a maintenant fait passer l’ouragan Ida au statut d’ouragan de catégorie 4 avec des vents soutenus maximum de 130 mph. Dans son dernier avis public, le NHC a mis en garde contre une « onde de tempête potentiellement mortelle » à la suite du système, en plus des « dommages causés par le vent potentiellement catastrophiques » et des inondations.

Le NHC a averti qu’un “renforcement rapide” est prévu au cours des 12 prochaines heures.

L’ouragan Ida est en passe de toucher terre le long de la côte de la Louisiane cet après-midi.

Des évacuations obligatoires ont été mises en œuvre dans les communautés côtières du sud-est de l’État en prévision de l’arrivée de l’ouragan Ida.

Dernière mise à jour de la trajectoire de l’ouragan Ida

À 2 h HAC (8 h BST), l’ouragan Ida était à environ 100 milles au sud de l’embouchure du fleuve Mississippi et à environ 175 milles au sud-est de Houma, en Louisiane.

Le NHC a déclaré dans son avis public à 1 h HAC (7 h BST) : « À 100 h HAC (0600 UTC), le centre de l’œil de l’ouragan Ida a été localisé par un avion Hurricane Hunter de la Réserve aérienne et des radars météorologiques Doppler de la NOAA près de la latitude 27,6. Nord, longitude 88,7 Ouest.

“Ida se déplace vers le nord-ouest à près de 15 mph (24 km/h), et ce mouvement général devrait se poursuivre jusqu’à cette nuit et tôt lundi, suivi d’un mouvement plus lent vers le nord lundi après-midi.”

Lundi soir, le NHC prévoyait un “virage vers le nord-est” pour Ida.

Le NHC a ajouté: “Sur la trajectoire prévue, le centre d’Ida continuera de traverser le centre-nord du golfe du Mexique ce matin et touchera terre le long de la côte de la Louisiane dans la zone d’alerte aux ouragans cet après-midi ou ce soir.

“Ida devrait ensuite se déplacer bien à l’intérieur des terres sur des parties de la Louisiane et de l’ouest du Mississippi lundi et lundi soir.”

Un avertissement de tempête tropicale est en vigueur pour :

Cameron Louisiane à l’ouest d’Intracoastal City LouisianaEmbouchure de la rivière des Perles jusqu’à la frontière Alabama/Floride

Le NHC a émis des avertissements pour plusieurs zones concernant les ondes de tempête, les fortes pluies et les inondations.

Le NHC a également mis en garde contre de possibles tornades dans certaines parties de la Louisiane, du Mississippi, de l’Alabama et de la Florida Panhandle aujourd’hui et lundi.

Il existe également des avertissements concernant la houle et les “conditions de courant de surf et de déchirure mettant la vie en danger”.