L’ouragan Ida inonde le stade des ligues mineures des Yankees dans le New Jersey

Tant de résidents aux États-Unis ont été si durement touchés par l’ouragan Ida. de la Louisiane au nord-est, avec des inondations et des vents qui ont fait des dégâts même après qu’elle soit devenue une tempête tropicale alors qu’elle remontait la côte est.

TD Bank Ballpark, qui est le terrain qui accueille les Somerset Patriots – une filiale des Yankees Double-A de New York située dans le New Jersey – a été gravement inondé, avec des photos et des vidéos (prises par New Jersey Advance Media) qui ont montré l’étendue des dégâts horribles subis par le stade de baseball et ses environs.

Voici un aperçu des conséquences (et une série de photos avant/après) de la tempête :