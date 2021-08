L’ouragan Ida le plus récent : des dizaines de milliers de personnes fuyant la tempête « pire que Katrina » | Monde | Nouvelles

L’ouragan Ida s’intensifie dans le golfe du Mexique

Ida est un système météorologique “extrêmement dangereux” qui pourrait plonger une grande partie du littoral de la Louisiane sous l’eau alors que l’État est aux prises avec une vague de COVID-19 qui place déjà les hôpitaux sous une pression intense. La tempête s’est intensifiée plus rapidement que les autorités ne l’avaient prédit samedi, alors que les résidents de la côte du Golfe ont été évacués et que les entreprises ont fermé leurs portes, et s’est renforcée du jour au lendemain, posant un autre casse-tête au président américain assiégé Joe Biden.

Les autorités ont ordonné des évacuations généralisées des zones basses et côtières, bloquant les autoroutes et amenant certaines stations-service à s’assécher alors que les résidents et les vacanciers fuyaient le bord de la mer.

Rick Knabb, l’expert en ouragans de Weather Channel, a tweeté ce matin : « Les prévisions d’intensité ont #Ida avec des vents soutenus de 100 mph max à la latitude de la Nouvelle-Orléans, probablement encore un ouragan à la latitude de Baton Rouge. Les deux métros sous avertissement d’ouragan.

“Cela pourrait être un événement éolien pire pour la Nouvelle-Orléans que Zeta ou Katrina, et avec plus d’inondations induites par la pluie.”

Le sud de la Louisiane ressent toujours les séquelles de l’ouragan Laura d’il y a un an.

Pour compliquer encore la situation, l’État a également la troisième incidence la plus élevée de cas de COVID-19 pour 100 000 personnes aux États-Unis au cours des sept derniers jours.

L’ouragan Ida est sur le point de frapper la Nouvelle-Orléans – exerçant davantage de pression sur le président américain Joe Biden (Image: GETTY/.)

Vendredi, plus de 3 400 nouvelles infections ont été signalées et environ 2 700 personnes sont hospitalisées pour le virus.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a déclaré samedi que la tempête pourrait être le pire coup direct de l’État par un ouragan depuis les années 1850.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse: “Les implications d’une tempête de catégorie 4 alors que les hôpitaux sont pleins dépassent ce que nous envisageons normalement.

« Nous avons parlé aux hôpitaux pour nous assurer que leurs générateurs fonctionnent, qu’ils ont beaucoup plus d’eau à portée de main que la normale, qu’ils ont des EPI à portée de main. »

À 9 heures GMT, Ida était située à environ 75 milles au sud de l’embouchure du fleuve Mississippi, transportant des vents soutenus de 140 mph.

[THIS IS A LIVE BLOG – SCROLL DOWN FOR REGULAR UPDATES]

Mise à jour de 16h48 : Ida n’est pas le seul ouragan en Amérique du Nord…

Outre Ida plus au nord, l’ouragan Nora a frappé dimanche la côte du centre-ouest du Mexique avec des pluies torrentielles et des vents violents qui ont provoqué des inondations, abattu des arbres et endommagé des routes et des lignes électriques dans plusieurs États.

Nora dimanche matin se trouvait à environ 10 kilomètres au nord de Mazatlan et se déplaçait nord-nord-ouest à une vitesse de 17 km/h, a annoncé le National Hurricane Center (NHC).

Il avait des vents soutenus de 75 mph (120 km/h) avec des rafales plus élevées.

Désormais un ouragan de catégorie 1 sur l’échelle Saffir-Simpson en cinq étapes, Nora a frappé samedi la municipalité de Tomatlan, dans l’État de Jalisco, a annoncé le Service météorologique national du Mexique.

Un journaliste battu par l’ouragan Ida en direct à l’antenne

Mise à jour de 16h24 : les « vents destructeurs » devraient se propager « bien à l’intérieur des terres“,prévient le NHC

Le National Hurricane Center (NHC) basé aux États-Unis a mis en garde contre des vents violents qui atteindront largement les États de la Louisiane et du Mississippi.

Un tweet a prévenu : “Alors que l’ouragan #Ida se déplace à l’intérieur des terres plus tard dans la journée et ce soir, des vents destructeurs, en particulier en rafales, se propageront bien à l’intérieur des terres dans le sud-est de la Louisiane et le sud-ouest du Mississippi. »

Mise à jour de 16h03 : “Une tempête puissante et dangereuse”

Le Dr Joseph Kanter, médecin-chef de la Louisiane, a déclaré : « Il s’agit d’une tempête puissante et dangereuse.

“Ça avance plus vite que nous ne le pensions, donc nous avons un peu moins de temps pour nous préparer.

« Il y a beaucoup de COVID là-bas, il y a beaucoup de risques là-bas. »

Mise à jour de 15h35 : Traqueur de l’ouragan Ida : une tempête de catégorie 4 est sur le point de frapper la Nouvelle-Orléans – « NE PAS sortir ! »

L’ouragan IDA est sur le point de toucher terre à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, après avoir été transformé en tempête de catégorie 4 avec des vents allant jusqu’à 150 mph (240 km/h).

Le National Hurricane Center a exhorté le public à rester à l’intérieur et à se préparer à s’accroupir pour les prochaines 24 heures.

L’ouragan Ida a gagné en intensité au cours des derniers jours et est maintenant sur le point de toucher terre de façon imminente en Louisiane.

La tempête de catégorie 4 a incité les autorités à lancer un appel désespéré au public, les exhortant à rester à l’intérieur à tout prix.

Une carte de la NOAA montrant l’emplacement d’Ida plus tôt dans la journée (Image : NOAA)

Mise à jour de 15h16: les ports sont fermés à l’approche d’Ida

Les ports du sud de la Louisiane au Mississippi ont été fermés dimanche matin alors que l’ouragan Ida se dirigeait vers la côte américaine du golfe en tant que tempête de catégorie 4 extrêmement dangereuse.

Le Louisiana Offshore Oil Port (LOOP), le plus grand terminal de brut privé des États-Unis, avait également interrompu les livraisons avant la tempête, selon un avis publié sur son site Web. Le terminal de LOOP est situé dans les eaux libres du golfe du Mexique américain, à environ 18 miles au large de la côte de la Louisiane.

Les ports du sud de la Louisiane, dont Houma et le port de la Nouvelle-Orléans, ont été fermés dimanche, tandis qu’au Mississippi Biloxi, Gulfport, Pascagoula et la Gulf Intercoastal Waterway ont été fermés.

Ida s’est intensifié plus rapidement que les autorités ne l’avaient prévu, provoquant des évacuations le long de la côte du golfe et des fermetures d’entreprises. Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a averti samedi qu’il pourrait s’agir du pire coup direct de l’État depuis les années 1850.