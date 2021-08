L’ouragan Ida pourrait ravager la côte du Golfe mise à rude épreuve par Covid

La saison des ouragans apporte un ensemble unique de difficultés pour la côte est, et en particulier le sud. Comme d’autres catastrophes naturelles, les ouragans peuvent mettre à nu des infrastructures inadéquates, une ineptie politique et des inégalités raciales et économiques flagrantes. Pour les habitants de la région de la côte du Golfe, l’ouragan Ida survient 16 ans jour pour jour après que l’ouragan Katrina et ses conséquences dévastatrices ont tué plus de 1 800 personnes.

Ida devrait frapper la Louisiane dimanche soir en tant qu’ouragan de catégorie 4, avec des vents pouvant atteindre 156 milles à l’heure. Des tempêtes de ce calibre devraient causer des « dommages catastrophiques », selon le National Hurricane Center.

Mais maintenant, il y a la tension supplémentaire d’une résurgence de Covid, qui frappe particulièrement durement cette région; Les unités de soins intensifs de la Louisiane sont presque pleines, rapporte Insider.

Selon la National Academy of Sciences (NAS), la Louisiane a évacué environ 1,5 million de personnes en prévision de l’ouragan Katrina ; entre 150 000 et 200 000 sont restés sur place, soit parce qu’ils n’avaient pas les ressources nécessaires pour partir, soit parce qu’ils ont choisi de rester. Dans la foulée, plusieurs hôpitaux ont été inondés et ont dû être évacués.

C’était déjà assez compliqué sans qu’une pandémie mondiale n’éclate.

Projection par le National Weather Service de la trajectoire de l’ouragan Ida, samedi à 14 h (heure de l’Est). National Weather Service New Orleans

Selon le NAS, « Dans les premiers jours qui ont suivi les inondations provoquées par l’ouragan Katrina, l’État a évacué environ 12 000 soignants et leurs patients de 25 hôpitaux. Ce fut un processus lent. Dans certains cas, les patients ont été évacués un ou deux à la fois par bateau vers un héliport où ils ont été transférés vers un hélicoptère qui les a amenés à l’aéroport, d’où ils ont été transportés vers d’autres États.

Les hôpitaux du Mississippi et de l’Alabama voisins – dont certaines parties se trouvent également sur le chemin d’Ida – ont déjà des problèmes de capacité en raison de la variante delta du Covid-19. CNN rapporte qu’environ 2 000 infirmières du Mississippi ont démissionné pendant la pandémie.

La pandémie a révélé l’accès inégal systémique du pays aux soins de santé. À Baton Rouge, cette division est particulièrement marquée, selon l’organisateur principal d’une organisation à but non lucratif Ensemble Baton Rouge Khalid Hudson.

“Le plus gros problème est le manque d’investissement équitable dans les zones à prédominance noire”, a-t-il déclaré, ajoutant que tous les hôpitaux de la ville se trouvent dans la partie sud, à prédominance blanche, de la ville.

« S’il y a des inondations et que des gens sont blessés, où doivent-ils aller ? »

Des inondations sans précédent ont dévasté Baton Rouge il y a à peine cinq ans, le résultat de pluies torrentielles dans un système météorologique lent. « 2016 a été une crue centennale ; cinq ans plus tard, nous avons la même chose », a déclaré Hudson.

« Ces choses se produisent de plus en plus rapidement. »

Le changement climatique contribue à la fois à des catastrophes naturelles plus nombreuses et plus fortes, et affaiblit la capacité d’une communauté à résister à ces événements. Dans le cas de la Louisiane, l’érosion des terres côtières contribue à la capacité d’un ouragan comme Ida à faire des ravages à l’intérieur des terres.

“Ayant déjà perdu près de 2 000 miles carrés de terres (environ la taille du Delaware), la Louisiane a désespérément besoin de tous les outils à sa disposition pour construire et entretenir autant que possible notre littoral. Nos défenses naturelles, telles que les îles-barrières et les zones humides, aident à réduire les ondes de tempête, offrant une protection aux personnes et aux infrastructures plus à l’intérieur des terres », a écrit la Louisiana Wildlife Federation à l’occasion du 15e anniversaire de l’ouragan Katrina.

Les résidents conduisent sur l’autoroute Interstate 55 près de Magnolia, Mississippi, alors qu’ils évacuent la Nouvelle-Orléans le 28 août 2021, avant l’arrivée de l’ouragan Ida.Photo de PATRICK T. FALLON/. via .

L’ouragan Katrina a été enregistré dans la catégorie 3, tandis qu’Ida devrait avoir des vents plus intenses à l’atterrissage en catégorie 4.

“Ce sera une tempête qui changera la vie de ceux qui ne sont pas préparés”, selon le météorologue du National Weather Service Benjamin Schott, qui s’est exprimé lors d’une conférence de presse vendredi avec le gouverneur de Louisiane John Bel Edwards.

“Ce sera l’un des ouragans les plus puissants à frapper la Louisiane depuis les années 1850”, a déclaré Edwards. Reste à voir si l’infrastructure de la Nouvelle-Orléans est à la hauteur du défi. Les responsables ont mis en garde contre des pannes de courant généralisées, et lors d’une conférence de presse vendredi, le directeur exécutif du Service des eaux et des égouts de la Nouvelle-Orléans, Ghassan Korban, a discuté des réparations de la turbine 4, l’un des groupes électrogènes de la ville qui est hors service depuis plusieurs mois, Nola.com rapports.

Ces générateurs aident à faire fonctionner le système de drainage de la ville, qui dépend des stations de pompage. Les réparations de la turbine 4 devraient être terminées samedi, mais trois des pompes de la ville sont toujours hors ligne.

“Ce n’est pas une situation idéale, mais c’est aussi une situation très gérable”, a déclaré Korban vendredi.

Le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, a émis un ordre d’évacuation obligatoire pour une partie de la ville en dehors du système de digues, a rapporté l’AP, mais a refusé d’évacuer toute la ville car la tempête s’intensifiait trop rapidement.

Cela signifie que les résidents qui restent pourraient devoir s’échapper dans un abri – ce qui pourrait être un champ de mines pendant une pandémie mondiale, rapporte CBS News. En plus de la nourriture, de l’eau et d’autres produits essentiels, a déclaré Hudson à Vox, les résidents de Baton Rouge sont encouragés à s’approvisionner en masques faciaux et en désinfectant pour les mains.

Et tandis que les cas de COVID ont baissé de 27% dans tout l’État au cours des deux dernières semaines, selon le New York Times, seulement la moitié environ des résidents de la Louisiane sont vaccinés. Les personnes non vaccinées représentent 91% des hospitalisations actuelles, selon le ministère de la Santé de la Louisiane.

Le lieutenant-général à la retraite Russel L. Honoré, qui a coordonné les opérations de secours de l’armée après l’ouragan Katrina, a tweeté vendredi que les dirigeants locaux devraient “penser comme si c’était un autre #Katrina ou #Gustav”, avertissant des inondations et des pannes de courant.

Des employés d’un magasin de rénovation domiciliaire aident un client à charger un générateur sur une camionnette à McComb, dans le Mississippi, alors que les habitants se préparent à l’ouragan Ida, le 28 août 2021. Photo de Patrick T. FALLON / .

D’autres qui ont vécu la dévastation de l’ouragan Katrina se préparent à nouveau à une crise, alors que la Garde nationale de Louisiane se prépare à envoyer du personnel et du matériel prêt pour la tempête pour aider aux efforts de sauvetage et de secours.

“Ida est censée toucher terre le jour de l’anniversaire de Katrina”, a tweeté vendredi l’éducateur du Mississippi George Stewart II.

“Ramène des souvenirs. Je vivais à Gulfport quand Katrina a frappé. Les gens oublient à quel point nous avons été critiqués sur la côte du golfe du Mississippi. »

Le tweet de Stewart rappelle que la destruction et les ravages de l’ouragan Katrina étaient généralisés, affectant une zone beaucoup plus vaste que la seule Nouvelle-Orléans. Et les effets de cette tempête – et la dévastation aggravante de tempêtes comme l’ouragan Rita et l’ouragan Gustav – ne s’estompent jamais complètement.

Comme Eric Gardner, un résident de la Nouvelle-Orléans âgé de 54 ans dont la famille a vécu pendant l’ouragan Katrina, l’a déclaré au Wall Street Journal, “Nous sommes sur des épingles et des aiguilles.”

Alors que sa famille a évacué, Gardner, qui est un employé municipal, reste sur place en tant que travailleur essentiel.

“Nous ne pouvons rien faire d’autre que d’essayer de survivre.”