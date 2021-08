L’ouragan Ida “puissant et dangereux” est sur le point de toucher terre en Louisiane

La circulation se déplace de pare-chocs à pare-chocs le long de la I-10 West alors que les résidents évacuent vers le Texas avant l’arrivée de l’ouragan Ida à Vinton, en Louisiane.

Adrées Latif | REUTERS

L’ouragan Ida était sur le point de toucher terre aux États-Unis dimanche en tant que tempête de catégorie 4 extrêmement dangereuse qui pourrait plonger une grande partie du littoral de la Louisiane sous l’eau alors que l’État est aux prises avec une poussée de Covid-19 taxant déjà les hôpitaux.

Ida a rassemblé plus de force du jour au lendemain, plus rapidement que les météorologues ne l’avaient prédit il y a seulement un jour. C’est le test le plus difficile à ce jour pour les centaines de kilomètres de nouvelles digues construites autour de la Nouvelle-Orléans après la dévastation de l’ouragan Katrina, qui a touché terre il y a 16 ans jour pour jour, inondant des quartiers historiquement noirs et tuant plus de 1 800 personnes.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a déclaré que la tempête, qui devrait toucher terre dimanche après-midi, pourrait être le pire coup direct de l’État par un ouragan depuis les années 1850.

L’État est également aux prises avec le troisième taux de nouvelles infections au COVID-19 le plus élevé du pays, avec environ 3 400 nouveaux cas signalés vendredi seulement. Les hôpitaux traitaient quelque 2 450 patients COVID-19, a déclaré Edwards, ceux de nombreuses paroisses de l’État approchant déjà de leur capacité.

Tôt dimanche, Ida était un ouragan de catégorie 4 sur l’échelle Saffir-Simpson en cinq étapes, a déclaré le National Hurricane Center (NHC). À 11 h HAC (16 h 00 GMT), il était situé à environ 60 milles (95 km) à l’ouest-sud-ouest de l’embouchure du fleuve Mississippi, et à quelque 85 milles (135 km) au sud de la Nouvelle-Orléans, transportant des vents soutenus de 150 milles par heure. heure (240 km/h).

La pluie a soufflé sur la Nouvelle-Orléans dimanche matin, où Robert Ruffin, un retraité de 68 ans, avait évacué avec sa famille vers un hôtel du centre-ville de leur domicile dans l’est de la ville.

“Je pensais que c’était plus sûr”, a-t-il déclaré. “C’est un double problème cette fois à cause de COVID.”

L’atterrissage de l’IDA n’était qu’à quelques heures, selon le NHC, qui a mis en garde contre les ondes de tempête potentiellement mortelles, les dommages causés par le vent et les inondations potentiellement catastrophiques.

“Nous sommes aussi préparés que possible, mais nous sommes inquiets pour ces digues”, a déclaré Kirk Lepine, président de la paroisse de Plaquemines sur la côte du golfe de l’État.

Plaquemines est l’une des paroisses les plus vulnérables, où 23 000 personnes vivent le long du delta du Mississippi qui s’étend jusqu’au golfe. Lépine craignait que les digues le long de la route 23 ne soient pas à la hauteur.

“L’eau pourrait déborder”, a-t-il déclaré. “C’est notre seule route d’entrée et de sortie.”

Edwards a déclaré dimanche à CNN qu’il pensait que les digues de l’État seraient capables de résister à l’onde de tempête, bien qu’il ait exprimé des doutes sur les paroisses, comme Plaquemines, dans le sud.

“Là où nous sommes moins confiants, c’est plus au sud où vous avez d’autres systèmes de protection qui ne sont pas construits selon les mêmes normes”, a-t-il déclaré. “C’est là que nous sommes le plus préoccupés par l’impact des ondes de tempête.”

Il a déclaré samedi qu’il n’était pas prévu d’évacuer les patients des hôpitaux et que les responsables de l’État avaient parlé avec les hôpitaux pour s’assurer que leurs générateurs fonctionnaient et qu’ils avaient plus d’eau à portée de main que la normale.

Les autorités ont ordonné des évacuations généralisées des basses terres et des zones côtières, bloquant les autoroutes et provoquant l’assèchement de certaines stations-service alors que les résidents et les vacanciers fuyaient.

“Il s’agit d’une tempête puissante et dangereuse. Elle se déplace plus rapidement que nous ne le pensions, nous avons donc un peu moins de temps pour nous préparer”, a déclaré le Dr Joseph Kanter, médecin-chef de la Louisiane. « Il y a beaucoup de Covid là-bas, il y a beaucoup de risques là-bas. »

Pannes de courant attendues

Les services publics apportaient des équipes et des équipements supplémentaires pour faire face aux pertes de puissance attendues. Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il s’était coordonné avec les services publics d’électricité et que 500 agents fédéraux d’intervention d’urgence se trouvaient au Texas et en Louisiane pour répondre à la tempête.

Les sociétés énergétiques américaines ont réduit la production de pétrole offshore de 91 % et les raffineurs d’essence ont interrompu leurs activités dans les usines de Louisiane à cause de la tempête. Les prix régionaux du carburant ont augmenté en prévision des pertes de production et de l’augmentation de la demande due aux évacuations.

Les raffineries de pétrole côtières et intérieures ont également commencé à réduire leur production en raison de la tempête. Phillips 66 a fermé son usine Alliance sur la côte à Belle Chasse, tandis qu’Exxon Mobil a réduit la production de sa raffinerie de Baton Rouge, en Louisiane, samedi.

Jean Paul Bourg, 39 ans, prévoyait de surmonter la tempête à Morgan City, à environ 112 km à l’ouest de la Nouvelle-Orléans. Le frère de sa femme est récemment sorti de l’hôpital après avoir contracté COVID-19 et a obtenu un générateur pour assurer l’accès à l’oxygène si nécessaire.

“Vous ne pouvez pas nécessairement vous entasser avec les membres de la famille pendant Covid”, a déclaré Bourg, après avoir coupé des arbres et posé du contreplaqué sur sa maison. “Plus de gens que vous ne le pensez restent dans les parages.”