L’ouragan Ida se dirige vers la Louisiane en tant que tempête potentielle de catégorie 4 ⋆ 10z viral

NOUVELLE-ORLÉANS – L’ouragan Ida traversait le golfe du Mexique en tant qu’ouragan majeur tôt dimanche, sur la bonne voie pour toucher terre potentiellement dévastatrice sur la côte de la Louisiane tandis que les responsables des urgences de la région s’efforçaient d’ouvrir des abris pour les évacués déplacés malgré les risques de propagation du coronavirus.

Le National Hurricane Center a prédit qu’Ida pourrait être un ouragan de catégorie 4 extrêmement dangereux avec des vents de 130 mph lorsqu’il touchera terre l’après-midi. La tempête est arrivée à la date exacte où l’ouragan Katrina a ravagé la Louisiane et le Mississippi 16 ans plus tôt.

Ida était un ouragan de catégorie 3 dimanche matin avec des vents maximums soutenus de 115 mph. La tempête était centrée à environ 185 milles au sud-est de la côte de Houma, en Louisiane, et se déplaçait vers le nord-ouest à 15 mph.

La tempête a menacé une région déjà sous le choc d’une résurgence des infections au COVID-19, grâce aux faibles taux de vaccination et à la variante delta hautement contagieuse.

Les hôpitaux de la Nouvelle-Orléans prévoyaient de surmonter la tempête avec leurs lits presque pleins, car les hôpitaux également stressés ailleurs avaient peu de place pour les patients évacués. Et les abris pour ceux qui fuyaient leurs maisons comportaient un risque supplémentaire de devenir des foyers de nouvelles infections.

Le gouverneur John Bel Edwards a promis samedi que le « peuple résilient et dur » de la Louisiane résisterait à la tempête. Il a également noté que les refuges fonctionneraient avec des capacités réduites « pour refléter les réalités de COVID ».

La projection de trajectoire la plus récente de l’ouragan Ida, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration.NOAA

Edwards a déclaré que les responsables de la Louisiane travaillaient déjà à trouver des chambres d’hôtel pour de nombreux évacués afin que moins d’entre eux aient à rester dans des abris de masse. Il a noté qu’au cours de la saison des ouragans de l’année dernière, la Louisiane a trouvé des chambres pour 20 000 personnes.

“Donc, nous savons comment faire cela”, a déclaré Edwards. “J’espère et je prie pour que nous n’ayons pas à le faire dans une telle mesure.”

Sur la côte de Gulfport, dans le Mississippi, un abri de la Croix-Rouge a affiché des panneaux indiquant les instructions pour les évacués ainsi que des avertissements concernant COVID-19. Avec un ciel encore ensoleillé, seule une poignée de personnes s’étaient présentées samedi soir.

La directrice du refuge, Barbara Casterlin, a déclaré que les travailleurs devaient porter des masques faciaux. Les évacués ont été encouragés à faire de même. Quiconque refusera sera envoyé dans une zone isolée, a-t-elle déclaré, de même que les personnes malades.

« Nous ne vérifions pas les vaccinations », a déclaré Casterlin, « mais nous effectuons des contrôles de température deux ou trois fois par jour. »

Les travailleurs de la Nouvelle-Orléans installent du contreplaqué pour protéger les fenêtres avant l’arrivée de l’ouragan Ida.AP

Le président Joe Biden a approuvé les déclarations d’urgence pour la Louisiane et le Mississippi avant l’arrivée d’Ida.

Les comparaisons avec le 29 août 2005, l’arrivée à terre de Katrina a pesé lourdement sur les habitants se préparant à Ida. Une tempête de catégorie 3, Katrina a été blâmée pour 1 800 morts alors qu’elle démolissait des maisons en bord de mer dans le Mississippi et causait des ruptures de digues et des inondations catastrophiques à la Nouvelle-Orléans.

À Saucier, Mississippi, Alex et Angela Bennett ont passé samedi après-midi à remplir des sacs de sable à placer autour de leur maison sujette aux inondations. Les deux ont survécu à Katrina et ne s’attendaient pas à ce qu’Ida cause autant de destruction là où ils vivent, d’après les prévisions.

« Katrina était horrible. Ce ne sera pas rien », a déclaré Alex Bennett. “Je déteste ça pour la Louisiane, mais je suis heureux pour nous.”

Les résidents de la Louisiane sont engagés dans la circulation vers l’est pour éviter le passage de l’ouragan Ida.AP

De longues files d’attente se sont formées aux pompes à essence samedi alors que les gens se précipitaient pour s’échapper. Des camions tirant des bateaux de pêche en eau salée et des camping-cars se sont éloignés de la côte sur l’Interstate 65 en Alabama, tandis que des embouteillages ont obstrué l’Interstate 10 à la sortie de la Nouvelle-Orléans.

Ida s’est intensifié si rapidement que les responsables de la Nouvelle-Orléans ont déclaré qu’il n’y avait pas de temps pour organiser une évacuation obligatoire de ses 390 000 habitants. Le maire LaToya Cantrell a exhorté les résidents à partir volontairement. Ceux qui sont restés ont été avertis de se préparer à de longues pannes de courant au milieu d’une chaleur étouffante.

Les responsables ont également souligné que les digues et les systèmes de drainage protégeant la ville avaient été considérablement améliorés depuis Katrina. Mais ils ont averti que des inondations étaient encore possibles avec jusqu’à 20 pouces de pluie prévues dans certaines régions.

Edwards a déclaré que 5 000 soldats de la Garde nationale étaient déployés dans 14 paroisses de la Louisiane pour des efforts de recherche et de sauvetage. Et 10 000 monteurs de lignes étaient en attente pour répondre aux pannes électriques.

Certaines régions de la Nouvelle-Orléans pourraient voir jusqu’à 20 pouces de pluie, selon des responsables.AP

Ida représentait une menace bien au-delà de la Nouvelle-Orléans. Un avertissement d’ouragan a été émis sur près de 200 milles de la côte de la Louisiane, d’Intracoastal City au sud de Lafayette jusqu’à la frontière de l’État du Mississippi. Un avertissement de tempête tropicale a été étendu à la ligne Alabama-Floride.

Le météorologue Jeff Masters, qui a piloté des missions d’ouragan pour le gouvernement et a fondé Weather Underground, a déclaré qu’Ida devrait traverser “le pire endroit pour un ouragan”.

Le corridor de l’Interstate 10 entre la Nouvelle-Orléans et Baton Rouge est une plaque tournante essentielle de l’industrie pétrochimique du pays, bordée de raffineries de pétrole, de terminaux de gaz naturel et d’usines de fabrication de produits chimiques. Entergy, le principal fournisseur d’électricité de la Louisiane, exploite deux centrales nucléaires le long du fleuve Mississippi.

Une carte des infrastructures pétrolières et gazières du département américain de l’Énergie montre des dizaines de sites de faible altitude sur la trajectoire prévue de la tempête qui sont répertoriés comme potentiellement vulnérables aux inondations.