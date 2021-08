L’ouragan Ida s’est renforcé dans la nuit pour devenir une tempête de catégorie 4; devrait toucher terre en début d’après-midi ⋆ .

in

Un ouragan monstre devrait toucher terre sur la côte du golfe près de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, à l’occasion du 16e anniversaire de l’ouragan Katrina qui a frappé la même région.

Le National Hurricane Center signale des vents soutenus de 150 mph avec des rafales de vent jusqu’à 185 mph. Il devrait toucher terre en fin de matinée ou en début d’après-midi, heure locale.

Selon Janice Dean de Fox Weather, il n’y a eu que deux ouragans depuis 1851 qui ont touché terre en Louisiane avec des vents soutenus aussi forts : “La dernière île en 1856 et l’ouragan Laura en 2020. Ces deux ouragans étaient à 150 mph à l’atterrissage.”

La raison pour laquelle la Nouvelle-Orléans est si vulnérable aux dommages causés par les ouragans, selon l’Université du Wisconsin Eau-Claire, est que son altitude est d’environ six pieds au-dessous du niveau de la mer et que «la région manque de zones humides et d’îles-barrières, qui servent de défense naturelle contre les tempêtes, » selon le point de vente.

