L’ouragan Larry frappe la catégorie 3 dans l’Atlantique, peut provoquer des vagues violentes et des courants de déchirure le long de la côte est: rapport

L’ouragan Larry, loin dans l’océan Atlantique, est passé à la catégorie 3 vendredi soir alors que la saison des ouragans de l’Atlantique 2021 se poursuivait.

Larry ne devrait pas constituer une menace pour les États-Unis dans les jours à venir, à l’exception de la possibilité de provoquer des “conditions de surf et de courant de retour potentiellement mortelles” le long de la côte est des États-Unis la semaine prochaine, a déclaré Dennis Feltgen, météorologue et porte-parole. avec le National Hurricane Center de Miami, selon le New York Times.

LARRY PRÉVOIT UN RENFORCEMENT POUR UN OURAGAN MAJEUR

En d’autres termes, l’impact projeté de Larry sur les États-Unis devrait être bien inférieur à celui de l’ouragan Ida, qui a frappé la côte américaine du golfe le week-end dernier, puis a continué à causer des morts et des destructions alors que ses restes voyageaient jusqu’au nord-est et en Nouvelle-Angleterre au cours de la semaine.

Ouragan Larry le vendredi 3 septembre 2021. (NOAA NWS National Hurricane Center)

L’ouragan devrait rester fort au cours des prochains jours, soit en restant dans la catégorie 3, soit en gagnant de la force, a ajouté Feltgen.

Dans un avis publié vendredi soir, le centre des ouragans a déclaré que Larry se trouvait à environ 1 230 milles à l’est des îles Sous-le-Vent dans l’Atlantique, avec des vents maximums soutenus d’environ 115 milles à l’heure.

Il se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à environ 16 milles à l’heure.