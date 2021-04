Lourdes devient fort à domicile et parvient à battre le FC Bidezarra (1-0)

01/04/2021 à 18:34 CEST

le Lourdes a gagné 1-0 à FC Bidezarra ce jeudi au dernier jour de la première phase de la troisième division, terminant leur temps dans la compétition par une victoire. le Lourdes est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match disputé contre le Baztan. Concernant l’équipe visiteuse, le FC Bidezarra a dû se contenter d’un nul nul contre le Murchante. Après le tableau de bord, les locaux ont été placés à la dixième place après la dispute du match, tandis que les visiteurs sont restés à la onzième position à la fin du match.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe Tudela, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Sergio peu de temps avant la fin, plus précisément en 1990, mettant ainsi fin au match avec un résultat de 1-0.

Après avoir joué ce match le dernier jour, les deux équipes ont terminé à égalité de points, le Lourdes terminé comme dixième classé, en position d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF et au Bidezarra comme onzième classé, également au lieu de l’accès à la phase de permanence en troisième division RFEF.