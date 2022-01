Lourdes Leon partage une photo épique de Britney Spears en « solidarité »

Britney a été occupée à reprendre le contrôle de sa vie après la tutelle (Photo: .)

Britney Spears a une autre célébrité dans son coin avec la fille de Madonna, Lourdes Leon, faisant un spectacle de « solidarité » avec la chanteuse.

Lourdes, 23 ans, a partagé sur son compte Instagram une photo épique de sa rencontre avec Britney, 40 ans, alors qu’elle était petite.

Sur la photo, on voit la chanteuse de Toxic se pencher et serrer dans ses bras une petite Lourdes, qui porte une tenue presque entièrement blanche avec Britney, y compris un collier de perles. Le modèle, maintenant adulte, est photographié posant à côté de la photo de retour, qui est tenue par un ami.

« Solidarité @britneyspears », Lourdes a simplement légendé l’image.

Il semble que le soutien à Britney soit dans la famille alors que la mère de Lourdes, Madonna, s’est récemment prononcée contre la tutelle controversée de la chanteuse.

La reine de la pop écrivait à l’époque : » Redonnez la vie à cette femme L’esclavage a été aboli il y a si longtemps ! Mort au patriarcat cupide qui fait cela aux femmes depuis des siècles. C’est une violation des droits de l’homme ! Britney, on vient te faire sortir de prison ! », écrivait-elle à l’époque.’

Lourdes est tombée sur une douce photo de retour de sa rencontre avec Britney (Photo: Instagram)

Britney a rendu la pareille en faisant l’éloge du hitmaker Like A Virgin, en disant à ses abonnés Instagram: ‘Je suis sûre que ça a l’air bizarre de tellement danser sur @madonna… je le vois… c’est comme si je n’essayais pas autant que moi ‘m INDULGING ….. bien c’est exactement ce que sa musique me fait !!’

En 2011, la chanteuse de Slave 4 U a également révélé comment Madonna l’avait entraînée à faire face à la pression qui accompagne une célébrité intense.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



S’adressant à Harper’s Bazaar, Britney a déclaré: « Je suppose qu’elle m’a vraiment appris à rester fidèle à moi-même. Cela semble être une chose simple à dire, mais elle m’a appris par l’action, pas seulement en le disant. Il y a tellement de gens autour de vous qui ont des opinions, mais vous n’avez qu’à écouter votre instinct.

Après 13 ans, un juge a accepté de mettre fin à la tutelle de Britney qui contrôlait ses finances et son bien-être sous la tutelle de son père Jamie Spears.

