Lourdes Leon traite maman Madonna de « freak du contrôle »

Le mannequin Lourdes Leon a qualifié sa mère, la pop star Madonna, de « maniaque du contrôle » dans sa dernière interview. La jeune femme de 24 ans a développé ses commentaires précédents selon lesquels elle devait payer ses propres frais de scolarité, notant qu’il n’y avait pas d’aumône dans sa famille. Bien qu’elle soit la fille de l’un des chanteurs les plus célèbres au monde, Leon a déclaré que sa mère n’avait jamais voulu que ses enfants soient comme les autres enfants célèbres.

« Nous ne recevons aucune aide dans ma famille. De toute évidence, j’ai grandi avec un privilège extrême. C’est indéniable », a déclaré Leon à Interview Magazine. « Mais je pense que ma mère a vu tous ces autres enfants de personnes célèbres, et elle s’est dit : ‘Mes enfants ne seront pas comme ça.' » Leon est le seul enfant de Madonna avec Carlos Leon, avec qui elle est sortie de 1995 à 1997. Madonna a cinq autres enfants, Rocco Ritchie, 21 ans ; David Banda, 16 ans ; Estere et Stelle Ciccone, 9; et Mercy James, 15 ans.

Leon pense que si « vos parents paient pour des choses, cela leur donne un effet de levier sur vous », a-t-elle déclaré. « Ma mère est une maniaque du contrôle, et elle m’a contrôlé toute ma vie. J’avais besoin d’être complètement indépendant d’elle dès que j’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires. »

Alors que Madonna, 63 ans, n’a pas donné d’aide financière à sa fille, Leon a déclaré qu’elle avait reçu des paroles de sagesse qu’elle n’oubliera pas. « J’étais tellement soucieux de gagner ma vie décemment et de vouloir vivre plus luxueusement que lorsque j’ai obtenu mon diplôme et que je ne gagnais pas beaucoup d’argent », se souvient Leon. « Elle m’a dit : ‘Rappelez-vous, ce n’est pas réel. Il ne s’agit pas d’argent, de votre visage ou de votre beauté. Il s’agit de ce que vous mettez au monde et de ce que vous allez laisser derrière vous.’ Cela me réveille toujours quand je suis trop absorbé par tout. »

Madonna a également dit à sa fille de faire attention lorsqu’elle se présente aux yeux du public en tant que modèle. Elle a noté à quel point la profession peut être « très écrasante », car elle se fie à son apparence. « De toute évidence, vous ne ressemblerez pas toute votre vie », a déclaré Leon à Interview Magazine. « Ma mère insiste beaucoup pour me faire penser à ce pour quoi je veux être connu au-delà de mon apparence. Ce n’est pas ce par quoi je veux que les gens se souviennent de moi. Ce n’est pas réel. »

L’interview de Leon dans Interview Magazine n’était pas la première fois qu’elle soulignait son indépendance par rapport à sa mère. En août, elle a confié à Vogue qu’elle rejetait l’étiquette de « tich kid sans talent » et a déclaré qu’elle avait payé elle-même ses frais de scolarité. Elle a également dit qu’elle s’intéresse à la danse et qu’elle ne reçoit pas de leçons de sa mère.

Madonna a récemment sorti Madame X: Music from the Theater Xperience, un album live qui comprend la musique de son film de concert de la tournée Maxame X. Le film est sorti sur Paramount+ le 23 septembre. La tournée a présenté des chansons de son album de 2019 Madame X.