Lourdes montre sa puissance après avoir battu Txantrea (4-1)

26/06/2021 à 22:18 CEST

le Lourdes a gagné 4-1 à Txantrea ce samedi lors de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division, terminant leur temps dans la compétition avec une victoire. le Lourdes est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Télécharger par un score de 1-0, accumulant un total de neuf défaites consécutives dans la compétition. Pour sa part, Txantrea il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué FC Bidezarra. Avec ce résultat, l’ensemble de Tudela est neuvième, tandis que le Txantrea il est deuxième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Tudela, qui a tiré le coup de canon dans le Luis Asarta à travers un peu de David Royo à la 44e minute. L’équipe locale a marqué à nouveau, augmentant le score grâce à un but de Damien peu avant la fin, plus précisément en 47, terminant ainsi la première mi-temps sur le score de 2-0.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Lourdes, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de La gauche à la minute 61. Par la suite, une nouvelle occasion a augmenté le score des locaux grâce à un but de Garcia à la 87e minute qui a laissé un 4-0 en faveur de Lourdes. Il a réduit les distances Txantrea à travers un objectif de Julen Goñi peu de temps avant la fin, plus précisément en 1990, mettant fin au match avec le résultat 4-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Lourdes a donné accès à Villafranca, Sanchez, La gauche, Aigu Oui Notaire pour Moha, Valentin, Maxi, Javier Oui Basurto, Pendant ce temps, il Txantrea a donné le feu vert à Fermin Gil, Ohian Goñi, Daniel Gortari Oui Des boites pour Daniel Virto, Xabier Cemborain, Aitor Oui Alonso.

Avec ce résultat, le Lourdes il reste 22 points et le Txantrea avec 44 points.

Fiche techniqueLourdes :Basurto (Escribano, min.65), David Royo, Maxi (gauche, min.45), Garcia, Juan Otalora, Moha (Villafranca, min.45), Sergio, Damián, Eneko, Javier (Agudo, min.56) et Valentin (Sanchez, min.45)Txantrea :Aitor (Daniel Gortari, min.66), Gorka Bacaicoa, Anaitz, Julen Goñi, Joni, Xabier Cemborain (Ohian Goñi, min.45), Ibai Garde, Alonso (Casillas, min.66), Goñi, Lezaun et Daniel Virto ( Fermin Gil, min.45)Stade:Luis AsartaButs:David Royo (1-0, min. 44), Damián (2-0, min. 47), Izquierdo (3-0, min. 61), Garcia (4-0, min. 87) et Julen Goñi (4- 1, au moins 90)