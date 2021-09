Lourdes sanctions pour Nice

in

09/09/2021 à 08:04 CEST

La Commission Disciplinaire de la Ligue Française de Football (LFP) a décidé ce mercredi de retirer deux points à Nice, dont l’un risque de ne pas être exécuté, en raison de l’invasion du terrain survenue en août dernier lors d’un match de championnat contre Marseille.

La Commission a également suspendu fermement le préparateur physique de l’Olympique de Marseille (OM), l’Argentin Pablo Fernández, “de toutes ses fonctions officielles ” jusqu’au 30 juin 2022 en raison de sa participation à la mêlée.

A Fernández, 50 ans et ancien entraîneur de Séville, du Celta et de l’Athletic de Bilbao, Il est vu dans une image télévisée en train de frapper l’un des fans de Nice dans le cou qui a envahi le terrain de jeu.

De même, le défenseur espagnol de Marseille Álvaro González, accusé d’avoir provoqué les supporters niçois, a été suspendu fermement deux matchs.

Le match en question, suspendu à la 75e minute lors de la victoire de Nice (1-0), sera rejoué, bien que dans un champ neutre à déterminer et à huis clos. Nice a également été condamné à jouer deux autres matchs sans public.

Le marseillais Dimitri Payet, également impliqué dans les incidents, a été suspendu à un match, bien qu’exemptés de conformité.

Les incidents, qui ont choqué la France, ont commencé lorsque plusieurs supporters ultras de la tribune sud du stade Nice Allianz Riviera ils ont jeté des bouteilles en plastique sur les joueurs de l’OM jusqu’à ce que l’un d’eux frappe Payet, qui la renvoya à la tribune, ce que certains de ses compagnons firent également.

Du coup, de nombreux supporters locaux ont sauté sur le terrain, malgré les efforts du personnel de sécurité pour les contenir, avec l’intention de s’en prendre aux joueurs marseillais.

Les joueurs et le personnel des deux équipes ont été impliqués dans la mêlée et le match a été suspendu pendant plus d’une heure. L’entraîneur de l’OM, ​​l’Argentin Jorge Sampaoli, a dû être retenu par ses collaborateurs.

La LFP et les autorités locales ont décidé que le match devait reprendre, mais les joueurs de l’OM, ​​épaulés par leur président, l’Espagnol Pablo Longoria, décidé de ne pas revenir car ils considéraient que leur sécurité n’était pas garantie.