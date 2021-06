l’Ourense reçoit le Fisterra

12/06/2021 à 18:10 CEST

Dimanche prochain à 18h00 se jouera le match de la onzième journée de la deuxième phase de la troisième division, dans lequel nous verrons la victoire à Ourense et à Fisterra dans le Couto.

le Ourense affronte avec des esprits renforcés le match de la onzième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté ses deux derniers matchs 0-1 et 1-0, le premier contre le Paiosaco-Fers en tant que visiteur et le second contre lui CDD Arzua dans son fief. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté cinq des 10 matchs disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division, avec 42 buts pour et 47 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Fisterra ils ont été battus 0-2 lors du dernier match qu’ils ont joué contre les UD Atios, ainsi il cherchera une victoire contre le Ourense pour tracer le cap du championnat. À ce jour, sur les 10 matches que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté cinq avec un bilan de 36 buts pour et 50 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Ourense ils ont gagné trois fois, perdu une fois et fait match nul une fois en cinq matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils glissent des points à domicile, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats en leur faveur. A la maison, le Fisterra Il affiche un bilan de deux victoires, deux défaites et un nul en cinq matchs joués, c’est donc un adversaire assez solide à l’extérieur que les locaux vont devoir affronter.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de neuf points en faveur de la Ourense. Les locaux, avant ce match, sont à la cinquième place avec 42 points au classement. Pour sa part, Fisterra il compte 33 points et se classe septième dans la compétition.