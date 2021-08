L’ours court à toute vitesse sur le golfeur, puis réagit bizarrement aux clubs de golf

Tim Jeves était sur le point de jouer un coup sur le 12e trou du Swaneset Golf Course and Country Club en Colombie-Britannique lorsqu’il a rencontré un ours qui courait droit sur lui à toute vitesse, à la suite d’un golfeur venant en sens inverse dans une voiturette le faisant sursauter.

« Est-ce que je me fais grand et recule ou dois-je courir ? » Jeves se demanda.

“Je savais que je devais faire le premier pour un couguar, mais je ne me souvenais pas des conseils qu’on m’avait donnés pour un ours qui charge effrayé”, a déclaré Jeves à USA Today/For The Win Outdoors.

Également sur FTW Outdoors : des vidéos montrent que les ours bruns de Katmai s’approchent trop près pour plus de confort

« Honnêtement, je n’ai pas eu le temps de vraiment réfléchir. Je ne dirai pas que j’ai couru, mais je n’ai certainement pas reculé lentement. Je me déplaçais rapidement et bruyamment en criant « Hé ours ! Hé ours !’ Pour essayer de l’effrayer ou de le ralentir. Ce n’est pas le cas. La seule chose que j’ai faite, que j’ai trouvée plus tard stupide, a été de laisser tomber mon club. La seule chose qui aurait pu le ralentir si cela m’était venu.

Mais il ne l’a pas suivi. Au lieu de cela, il a grimpé à un arbre, permettant à Jeves de sortir son téléphone et de filmer ses prochains mouvements, ce qui était assez bizarre.

Comme vous pouvez le voir, l’ours semblait avoir peur des clubs de golf assis à côté de l’arbre, ce qui a incité Jeves à étiqueter sa vidéo, « Clubs de golf stationnaires [a] Adversaire digne d’un ours effrayé.

Photo gracieuseté de ViralHog.