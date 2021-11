L’ours court après 28 jours avec le visage coincé dans un récipient en plastique

Un ours qui a erré en Floride pendant 28 jours avec son visage coincé dans un récipient en plastique a été sauvé.

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission a annoncé lundi que l’ours noir femelle de 250 livres, qui s’est avéré insaisissable pendant trois semaines complètes malgré un effort de piégeage intensif, a récemment été localisé et tranquillisé.

Le récipient en plastique, qui ferait partie d’une mangeoire automatique pour animaux de compagnie, a été soigneusement retiré de la tête de l’ours.

Les biologistes disent que l’animal était capable de respirer, manger et boire grâce à un trou dans le récipient près du museau de l’ours.

« Même après 28 jours de port, l’ours était toujours en excellente forme physique », a déclaré My FWC Florida Fish and Wildlife (FWC) dans un communiqué de presse. « Elle avait une blessure autour du cou et du visage où la mangeoire était coincée, mais le personnel a nettoyé la blessure et l’a traitée avec des antibiotiques. »

L’ours a été surveillé pendant 36 heures avant d’être relâché « dans une zone sécurisée de la forêt d’État de Picayune Strand ».

La vidéo d’accompagnement contient des images montrant une partie de l’effort de sauvetage et l’ours courant vers la liberté.

Le FWC a crédité les biologistes, les entrepreneurs et le bureau du shérif du comté de Collier pour le sauvetage. L’agence a également remercié les résidents de Golden Gate Estates « pour avoir travaillé ensemble pour sauver cet ours ».