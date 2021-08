Khabib Nurmagomedov luttant contre un ours lorsqu’il était enfant est devenu une légende.

Ayant grandi en Russie, le futur champion des poids légers de l’UFC – qui a pris sa retraite avec un parfait 29-0 en 2020 – a lutté avec le plus dur des adversaires.

Le Russe a lutté contre un ours quand il était enfant au Daghestan

Le joueur de 32 ans a récemment été invité sur le podcast Hot Boxin ‘de Mike Tyson et l’ancien champion de boxe des poids lourds a vu les rencontres de lutte de Khabib avec le petit ours.

Le premier passage de Tyson était: “L’ours lui botte le cul!”

Khabib a expliqué comment son éducation au Daghestan en a fait une situation unique.

« Tu sais ce que mon père m’a dit ici ? J’ai dit ” il essaie de me mordre ” et il a dit ” mords-le en retour “.

Khabib Nurmagomedov luttant contre un ours – pas grave

Comme vous pouvez le voir sur les images, Khabib fait plus que tenir tête à l’ours et c’est assez remarquable.

Il n’avait que neuf ans à l’époque et Tyson est certain que si l’ours voulait vraiment tuer Khabib, il aurait pu.

« C’est assez intéressant. Cet ours t’aime. S’il ne t’aimait pas, il te tuerait en trois secondes. Vous voyez ces griffes ? [acts out being clawed to the face] Trois secondes et tu es mort !

« C’est ton ami, hein ?

Khabib Nurmagomedov – Instagram

Khabib a posté les photos avec Tyson

Khabib a expliqué que l’ours avec lequel il luttait était un ours de cirque et qu’il était donc quelque peu entraîné. Les chances que l’ours attaque ou tue Khabib étaient nettement inférieures à celles d’un ours sauvage.

“A cause de cette vidéo, tout le monde pense que tout le monde en Russie lutte contre des ours – non”, a-t-il ajouté dans une tentative apparente d’écraser tout stéréotype.

Khabib Nurmagomedov – Instagram

Le couple partageait beaucoup de respect

L’Aigle a ajouté qu’il avait “fini la compétition” en MMA et semblait très, très certain à ce sujet. Mais, il continue de s’entraîner tous les jours et aime entraîner de nombreux combattants prometteurs de son gymnase.

Iron Mike, à 55 ans, est toujours en compétition. Pas professionnellement, mais l’ancien champion incontesté des poids lourds est toujours en formation et prévoit d’avoir un autre combat d’exhibition dans un proche avenir.