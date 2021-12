L’outil de capture d’écran fou ‘CleanShot X’ lance son propre format de fichier avec une nouvelle mise à jour

CleanShot X pour Mac a lancé cette semaine la version 4.0 de son application d’outil de capture d’écran. Avec cette grande mise à jour, la société introduit son propre format de fichier .cleanshot et plus encore.

Avec ce nouveau format de fichier, les utilisateurs peuvent désormais enregistrer leurs captures d’écran annotées en tant que fichier de projet CleanShot modifiable. Non seulement cela, mais les captures d’écran rouvertes à partir de la superposition d’accès rapide sont désormais également modifiables.

CleanShot X a également ajouté la possibilité de demander la destination sur le bouton « Enregistrer » sur la superposition d’accès rapide. Cette mise à jour apporte également un nouveau format de mois auto-incrémenté à l’éditeur de nom de fichier. Cette version ajoute également une option pour modifier le format de capture d’écran lors de l’utilisation de « Enregistrer sous » dans Annoter.

La version 4.0 de CleanShot X pour Mac apporte également de nombreuses améliorations et corrections de bugs. Les voici :

Amélioration de la compatibilité des noms de fichiers en supprimant les caractères illégaux. Amélioration de l’affichage des petites captures d’écran épinglées. Correction d’un bug avec la copie de la capture d’écran dans le presse-papiers lorsque les actions de copie et de téléchargement étaient activées. Correction d’un bug avec l’affichage en plein écran et le défilement des captures d’écran dans Annotate. Correction d’un bug avec l’utilisation de Video Editor pour convertir des vidéos verticales sur smartphone Corrections de bugs et améliorations mineures

CleanShot X pour Mac est l’un des outils de capture d’écran les plus complets pour macOS et il possède plus de 50 fonctionnalités. Vous pouvez non seulement prendre des captures d’écran, car vous pouvez les modifier, combiner plusieurs images, faire glisser et déposer sur n’importe quelle application, masquer temporairement les superpositions, prendre des captures de défilement et bien plus encore.

L’application propose un achat unique de 29 $ avec un an de mises à jour gratuites incluses, vous pouvez ensuite continuer à utiliser l’application sans nouvelles mises à jour. Les utilisateurs peuvent également choisir de renouveler leur achat pour 19 $/an. Comme il n’a pas de version gratuite, CleanShot X pour Mac offre une garantie de remboursement de 30 jours si vous n’aimez pas l’application.

Vous pouvez le trouver ici.

En rapport:

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :