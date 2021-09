L’outil de transfert iOS vers Android de WhatsApp est en ligne, mais uniquement pour les téléphones Samsung

Cette histoire a été publiée à l’origine le 2021/08/11

14 h 04 HAP le 11 août 2021 et dernière mise à jour 03/09/2021

9 h 07 HAP le 3 septembre 2021.

Enfouie dans le dernier événement Galaxy Unpacked de Samsung, il y avait une grande nouvelle : WhatsApp permettait enfin de passer d’iOS à Android avec tous vos messages intacts. Si votre bibliothèque de messages vous a empêché de changer de téléphone, il s’agit d’une annonce passionnante, mais vous devrez passer à un téléphone Samsung pour le faire.

Actuellement, les utilisateurs de WhatsApp peuvent synchroniser leurs conversations sur un nouvel appareil à l’aide des sauvegardes Google Drive sur Android et des sauvegardes iCloud sur iOS. Si vous passez de Pixel à Pixel ou d’iPhone à iPhone, cela fonctionne sans problème majeur. Si vous souhaitez passer à une autre plate-forme, que ce soit vers ou depuis Android, cette mise à jour vous permettra de le faire sans perdre tous vos messages, notes vocales et photos.

Vous voulez transférer en toute sécurité votre historique WhatsApp d’une plate-forme à une autre ? Nous travaillons pour rendre cela possible en commençant par les appareils @SamsungMobile, et cela arrivera bientôt sur les téléphones @Android et iOS. – Will Cathcart (@wcathcart) 11 août 2021

Cependant, il faudra un certain temps pour arriver à tous les utilisateurs. En partenariat avec Samsung et son application Smart Switch, les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 seront les premiers appareils prenant en charge les transferts. Donc, si vous utilisez actuellement un iPhone et que l’un des nouveaux pliables d’aujourd’hui suscite votre intérêt, vous pourrez emporter toutes vos données avec vous sans compter sur Google Drive ou iCloud.

Il y a une certaine confusion quant à savoir quand exactement cette fonctionnalité s’étendra à tous les appareils Android – WhatsApp lui-même dit qu’elle arrivera sur les appareils Samsung exécutant Android 10 ou supérieur dans les semaines à venir – mais une fois que tous les téléphones sont pris en charge, vous pouvez basculer entre les systèmes d’exploitation sans perdre vos données. Selon la société, le cryptage intégré à l’application a empêché une fonction de transfert de fonctionner jusqu’à présent, mais la collaboration entre “les plus grands systèmes d’exploitation et les fabricants de mobiles au monde” a permis d’éviter le verrouillage du système d’exploitation.

Grâce aux fuites de versions bêta de WhatsApp, nous savons que cette fonctionnalité arrive depuis un certain temps. Nous devrons attendre qu’il soit disponible pour tous les téléphones pour essayer, mais si vous connaissez quelqu’un qui meurt d’envie de passer d’un iPhone au Galaxy Z Fold3 cet automne, voici les nouvelles qu’ils attendaient.

Apparaît maintenant dans iOS

Selon le fiable WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp pour iOS a l’option de transfert de chat vers Android activée. Recherchez l’option “Déplacer les chats vers Android” dans le menu Chats. Il n’est disponible que sur certains comptes et, comme indiqué précédemment, il n’est peut-être possible de passer qu’à un téléphone Samsung récent pour le moment.

La fonctionnalité peut être largement disponible sur les appareils Android à un moment donné dans le futur. Pour l’instant, rien n’indique qu’une fonctionnalité de migration Android vers iOS est en cours.

Maintenant disponible pour les téléphones Samsung

Une semaine seulement après le lancement officiel du Galaxy Z Fold3 et du Z Flip3, WhatsApp prend désormais en charge le transfert de vos données d’iOS vers Android, tant que vous effectuez une mise à niveau vers l’un des téléphones Samsung. Selon le dernier article de blog de la société, elle prévoit toujours de prendre en charge davantage d’appareils Android “bientôt”, bien que nous ne sachions pas quand cela se produira ni quel matériel sera pris en charge.

Mais bon, si vous êtes un utilisateur d’iPhone qui meurt d’envie de prendre un Galaxy S21 ou un Z Flip3, vous n’aurez pas besoin de sacrifier vos messages pour quitter le navire.