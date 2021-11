L’outil d’étalonnage du scanner d’empreintes digitales Pixel 6 ne fait pas ce que vous pensez

Il est indéniable que les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont deux des meilleurs smartphones Android de l’année, mais les scanners d’empreintes digitales intégrés laissent beaucoup à désirer. Si vous rencontrez des problèmes avec votre lecteur d’empreintes digitales, le nouvel outil de réparation Pixel de Google découvert par XDA-Developers n’est pas conçu pour alléger votre fardeau.

Au lieu de cela, cet outil est là pour recalibrer et recertifier le lecteur d’empreintes digitales après avoir remplacé l’écran. Cela se fait généralement après la rupture de l’affichage en raison d’une chute ou d’un autre incident. Parfois, cet outil doit également être exécuté après l’installation d’une ROM personnalisée.

Si vous souhaitez essayer de remplacer l’écran vous-même – ou si vous rencontrez des problèmes avec le scanner d’empreintes digitales qui ne fonctionne pas du tout après un remplacement d’écran – rendez-vous sur la page de l’outil de réparation Pixel et sélectionnez l’outil de calibrage d’empreintes digitales en bas. Vous aurez besoin d’un PC et d’un câble USB pour terminer le processus.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Heureusement, contrairement à Apple, Google propose des moyens de remplacer votre écran et de ne pas perdre d’importantes fonctionnalités de déverrouillage biométrique. La mise en garde est que vous devrez réinitialiser votre téléphone en usine après avoir utilisé l’outil, qui synchronise toutes les clés de sécurité appropriées pour garantir aux banques et autres applications que votre empreinte digitale est bien votre empreinte digitale et non un faux.

Vous ne voulez pas vous en occuper ? Mettez un protecteur d’écran et un étui sur votre Pixel 6 pour éviter que ce problème ne se produise en premier lieu !

Si vous rencontrez simplement des problèmes avec le scanner d’empreintes digitales de votre Pixel 6, qu’il s’agisse de performances lentes ou d’erreurs d’identification régulières, nous vous proposerons quelques conseils et astuces pour vous aider à résoudre ces problèmes sous peu.

