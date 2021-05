L’outil Google Photos vous aide à gérer votre stockage (désormais limité)

L’époque des téléchargements illimités de Google Photos touche peut-être à sa fin le 1er juin, mais vous aurez toujours la possibilité de tirer le meilleur parti de votre espace gratuit. Google déploie un outil de gestion du stockage dans l’application Photos qui vous aidera à supprimer les photos et vidéos que vous préférez ne pas conserver.

Le nouvel outil Google trouve les photos et les vidéos qui comptent dans votre quota mais qui sont plus susceptibles d’être indésirables, telles que des instantanés flous, des captures d’écran ou des vidéos particulièrement volumineuses. Bien que l’application ait certainement fait des suggestions auparavant, cela vous donne un moyen plus simple de réduire l’encombrement à vos propres conditions.

Voir également: Les meilleurs services de stockage cloud pour Android

En conséquence, Google réadapte le niveau “Photos de haute qualité” à un “Économiseur de stockage” plus précis. Les nouveaux arrivants auront une meilleure idée du léger sacrifice de qualité d’image qu’ils font pour économiser de l’espace par rapport au téléchargement des images originales.

Cet ajout ne vous apaisera pas si votre espace de stockage est déjà restreint et qu’il est peu probable qu’il devienne beaucoup plus spacieux. Cependant, cela peut vous aider à tirer davantage parti de votre espace Drive si vous avez été libéral avec les mises en ligne par le passé. Cela, à son tour, pourrait vous aider à éviter un abonnement Google One pendant un certain temps.