L’ouverture à froid de «SNL» montre que Fauci dissipant les mythes sur les coronavirus – avec l’aide de Cuomos, Ted Cruz

Le Dr Anthony Fauci, repris par l’acteur de « Saturday Night Live » Kate McKinnon après son retour à l’émission ce week-end, a tenté de dissiper plusieurs mythes sur les coronavirus pour la plupart bizarres – avec l’aide de ce qu’il a appelé les « CDC Players » – mais le scientifique non professionnel /acteurs a largement contribué à la confusion.

« Je suis de retour! » Fauci de McKinnon a salué au sommet de l’ouverture froide de l’émission. « Est-ce que les gens pensent toujours que je suis sexy ou en avons-nous fini avec ça ? Quand les gens me voient à la télévision, ils pensent : ‘Oh, ça ne peut pas être bien’. »

Le faux Fauci a déclaré que les personnes vaccinées qui ont reçu le rappel peuvent « desserrer » la nouvelle variante omicron car la série de coups de feu s’est avérée efficace dans les données récentes.

Mais, a-t-il dit, les Américains se posent encore des questions telles que : « Est-il sûr de voyager ? » « Puis-je toujours utiliser cela comme excuse pour me retirer ? J’aimerais ne plus jamais travailler. » »

Kate McKinnon, membre de la distribution de « Saturday Night Live », a repris son rôle de Dr Anthony Fauci dans l’émission de ce week-end. (.)

Des scientifiques des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (interprétés par les membres de la distribution « SNL ») sont ensuite venus interpréter plusieurs « scènes de vacances ».

Pete Davidson dans le rôle de l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo. (.)

« S’il vous plaît, gardez à l’esprit que ce ne sont pas des acteurs professionnels, ce sont simplement des nerds qui font de leur mieux », a déclaré Fauci.

Le premier « scénario » montrait un homme (Mikey Day) demandant à une hôtesse de restaurant (Heidi Gardner) de manger le dîner de Noël dans l’établissement, mais il a déclaré qu’il avait perdu sa carte de vaccination requise pour entrer.

« Tu veux dire que tu as perdu le petit morceau de carton d’un pouce qu’ils t’ont donné ? demanda l’hôtesse. « Alors vous êtes banni de la société. Amusez-vous à vivre dans les bois. »

Fauci de McKinnon a protesté contre la validité de la demande de Gardner.

« Vous pouvez obtenir une carte de remplacement… je pense, » hésita-t-il.

Plus tard, Fauci a demandé aux gens de se rappeler que la pandémie a touché de nombreuses personnes économiquement.

« Gardez cela à l’esprit lorsque vous regardez cette scène suivante : « Deux frères sans emploi le jour de Noël. »

L’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo (Pete Davidson) et l’animateur licencié de CNN Chris Cuomo (Andrew Dismukes) se sont présentés séparément comme « déshonorés » et se sont mis les bras l’un contre l’autre.

« Nous avons tous les deux perdu notre emploi à cause de COVID », ont-ils affirmé.

« Ce n’est pas pour ça que tu as perdu ton emploi », corrigea Fauci en secouant le doigt.

Les représentantes républicaines Marjorie Taylor Greene (Cecily Strong) et Lauren Boebert (Chloe Fineman) sont également apparues, chacune tenant des fusils d’assaut.

« Tout d’abord, ils ont dit que les arrêts étaient jusqu’à ce qu’ils trouvent un vaccin », a déclaré Strong’s Greene avec scepticisme à propos de ce qu’elle a appelé une « fausse maladie ». « Ensuite, ils ont trouvé un vaccin et ont dit que cela fonctionnait, puis ils ont dit que tout le monde devrait l’obtenir, puis les gens l’ont obtenu et cela leur a sauvé la vie. Si ce n’est pas du communisme alors, chérie, je ne sais peut-être pas ce qu’est le communisme. »

Boebert de Fineman a ajouté: « Et rappelez-vous: les armes à feu ne tuent pas les gens. Les gens, les gens, les gens. »

Enfin, le sénateur américain Ted Cruz du Texas (Aidy Bryant) est sorti et a dit à Fauci qu’il gérait la pandémie « mauvaise manuel » comme il l’a montré étant le seul à ne pas porter de masque lors des funérailles de la semaine dernière pour le regretté sénateur américain Bob Aumône.

Cruz de Bryant a ajouté qu’il était revenu à Dole pour avoir dit que personne ne l’aimait lorsqu’il s’était présenté à la présidence en 2016.

« Cette semaine, je l’ai réussi – je ne suis pas contagieux – mais imaginez simplement que vous regardez vos propres funérailles et que le seul visage que vous pouvez voir est le mien », a déclaré Cruz, rayonnant.

Fauci, en terminant, a déclaré qu’il comprenait que le pays était divisé, mais qu’il pensait qu’il y avait des choses sur lesquelles tous les Américains pouvaient s’entendre, comme vouloir passer du temps avec leur famille.

« Ou renvoyez-le en solo à Cancun », suggéra Cruz.

« La famille est tout ce que nous avons », a déclaré solennellement Andrew Cuomo tandis que lui et son frère apparaissaient derrière Fauci.

« Oui, il y a deux semaines », a convenu Chris Cuomo.

La chanteuse Billie Eilish a à la fois invité le spectacle et joué en tant qu’invitée musicale.