L’ouverture de l’anime Bizarre Adventure de New JoJo utilise magnifiquement CG

Regardons bien ! Capture d’écran : Warner Bros.

Pour le prochain anime JoJo’s Bizarre Adventure, le studio d’animation basé à Tokyo Kamikaze Douga a de nouveau été invité à faire le générique d’ouverture. Et encore une fois, Kamikaze Douga l’a fait sortir du parc.

Vous pouvez regarder l’ouverture ci-dessous, qui a été récemment révélée dans un livestream Stone Ocean :

JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean est la sixième partie du manga JoJo’s Bizarre Adventure de Hirohiko Araki. L’émission commencera à être diffusée sur Netflix le 1er décembre, puis commencera à être diffusée à la télévision japonaise à une date ultérieure. David Production s’occupera de l’animation, comme il le fait depuis 2012 lorsque la première saison de la série actuelle a fait ses débuts. Nous avons déjà vu la bande-annonce de Stone Ocean, et voici la description officielle de l’émission :

Lorsque Jolyne Cujoh et son petit ami ont un accident en voiture, elle est accusée du crime et condamnée à 15 ans de prison. Sera-t-elle un jour libérée de cette prison – cet océan de pierre ? La bataille finale du destin centenaire de la famille Joestar et de DIO commence !

Mais les gens sont plus enthousiasmés par la nouvelle séquence de générique d’ouverture de Kamikaze Douga. Le studio basé à Tokyo est connu pour mélanger avec brio CGI et animation 2D traditionnelle. C’est un studio qui a pour devise « Le compromis, c’est la mort ».

Le studio avait déjà travaillé sur des séquences d’ouverture pour l’anime JoJo’s Bizarre Adventure TV 2012, ainsi que les saisons suivantes JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders et JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc. La dernière ouverture montre une fois de plus les compétences en CG de Kamikaze Douga, avec un travail de caméra intelligent et une présentation soignée.

Parmi certains fans d’anime, CG a mauvaise réputation, mais Kamikaze Douga montre à nouveau que, oui, l’animation par ordinateur peut être bien réalisée et tirer parti des capacités techniques intrinsèques qu’elle offre. L’anime CG s’améliore de plus en plus grâce à des studios comme Kamikaze Douga, qui ne voient pas CG comme un compromis mais comme un atout.