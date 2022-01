L’ouverture du service d’enregistrement de Memphis, AKA Sun Studio

Un bâtiment qui a contribué à faciliter la naissance même du rock’n’roll, et est maintenant l’un des principaux monuments musicaux et attractions touristiques en Amérique, a ouvert ses portes le 3 janvier 1950. C’était la date à laquelle Sam Phillips a ouvert Memphis Service d’enregistrement au 706 Union Avenue à Memphis, Tennessee – plus tard connu dans le monde sous le nom de Sun Studio.

En plus d’être un lieu incontournable pour tout fan de musique de la région, Sun continue d’être un lieu d’enregistrement commercial à ce jour. Ces dernières années, des artistes de renom pour y découper du matériel ont inclus U2 (pour le Hochet et bourdonnement album), Beck, Justin Townes Earle, Grace Potter and the Nocturnals, Amy LaVere, Dylan Leblanc, Jakob Dylan, Elle King et Margo Price.

Enregistrements pré-soleil

Les premières années d’activité du studio sont particulièrement fascinantes, car elles sont antérieures à la création en 1952 par Phillips (auparavant DJ à Muscle Shoals) du label Sun Records. Ce célèbre est devenu la maison de ces légendes naissantes comme Elvis Presley, Johnny Cash, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins et Charlie Rich, entre autres.

Mais avant cela, le modeste studio de son d’une pièce de Sun a contribué à créer un son unique, notamment grâce au fait que, comme le dit son site officiel, Phillips « ne savait pas utiliser autant d’écho, [so] un groupe de trois musiciens sonnait comme une fête toute la nuit. Ou comme le slogan du studio le disait : « Nous enregistrons n’importe quoi, n’importe où, n’importe quand. »

Jackie Brenston et le côté rock’n’roll formateur des Delta Cats « Rocket 88 », sorti sur Chess en 1951, a été enregistré au Sun, où des artistes comme BB Roi, Junior Parker, Loup hurlant, Rufus Thomas, Little Milton et Bobby « Blue » Bland ont également coupé du matériel. La clé de son succès était que Phillips était un fier agnostique musical, accueillant des artistes de nombreux genres, du blues au country en passant par le rockabilly et, bien sûr, le rock’n’roll.

Sur Madison Avenue

Le studio d’origine est devenu trop grand pour son emplacement sur Union Avenue et Phillips Recording a ouvert ses portes au 639 Madison Avenue en 1960. L’adresse d’origine a été rouverte en 1987 et a commencé à devenir le monument touristique qu’il reste aujourd’hui, et a été désignée monument historique national en 2003 , le lendemain de la mort de Phillips.

Après la vente de l’entreprise au producteur et exécutif Shelby Singleton en 1969, le profil du studio était plus bas. Mais en 1985, ses sonomètres vacillent à nouveau, pour l’enregistrement de l’album historique et hautement recommandé Class Of ’55, produit par Chips Moman et mettant en vedette Cash, Perkins, Orbison et Lewis.

Les paroles de cet album capturent l’esprit qui émanait du bâtiment dans les années 1950. « Birth of Rock’n’Roll », co-écrit et chanté par Perkins, est devenu un single country du Top 40 et comportait les paroles sincères : « Eh bien, Nashville avait de la musique country, mais Memphis avait l’âme/Lord, le garçon blanc avait le le rythme et ça a commencé le rock and roll/Et j’étais là quand c’est arrivé, vous ne pensez pas que je devrais le savoir ? J’étais là quand c’est arrivé, j’ai vu Memphis donner naissance au rock and roll.

Écoutez la liste de lecture des années 50 pour en savoir plus sur l’esprit du rock’n’roll.