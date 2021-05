L’ouvre-garage intelligent MyQ que tout le monde aime ne coûte que 19,99 $, le prix le plus bas d’Amazon en 2021 – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Vous êtes-vous déjà demandé quelles offres Amazon nos lecteurs affluent le plus? Les offres de cuisine et les lecteurs multimédias en streaming sont tous deux énormes en ce moment, et AirPods Pro s’envolent des étagères alors qu’ils sont au prix le plus bas d’Amazon de l’année. Mais les appareils domestiques intelligents populaires sont toujours les plus vendus auprès de nos lecteurs chaque fois qu’ils sont mis en vente.

Si vous trouvez les gadgets intelligents pour la maison aussi intrigants – et la plupart des gens le font ces jours-ci – alors vous devez vraiment consulter le Ouvre-porte de garage intelligent MyQ, qui est de loin le gadget de maison intelligente le plus en vogue sur Amazon parmi nos lecteurs. C’est également le moment idéal pour en obtenir un, car il est actuellement en vente au prix le plus bas de l’année avec une grande marge. Cet appareil génial coûte 40 $ et il est tombé à 30 $ lorsque le modèle plus récent avec Bluetooth a été libéré. À l’heure actuelle, cependant, il est en vente pour seulement 19,99 $!

Il y a aussi un bonus supplémentaire, mais nous devons d’abord expliquer comment obtenir cette offre, car après que nous en ayons parlé à nos lecteurs plus tôt cette semaine, elle s’est épuisée. Vous pouvez toujours participer à l’action et en obtenir un pour 19,99 $ dès maintenant. Ensuite, il vous sera expédié dès qu’il sera de nouveau en stock (ce qui sera probablement dans une semaine environ, si nous devions deviner). Si vous ne voyez pas le prix de 19,99 $ lorsque vous cliquez sur la page MyQ, tout ce que vous avez à faire est de consulter la section «autres vendeurs» de la liste Amazon et de vous assurer de sélectionner Amazon comme vendeur. Vous verrez le prix de 19,99 $ à côté d’Amazon, alors assurez-vous de l’ajouter à votre panier!

Maintenant, revenons au bonus dont nous parlions. En plus de la réduction qui le réduit au prix le plus bas de 2021, il existe également une promotion spéciale qui vous permet d’obtenir un crédit Amazon de 40 $ si vous essayez le nouveau service Amazon Key lancé il y a quelques années. Cela signifie qu’Amazon vous paie essentiellement 20 $ pour obtenir ce gadget de maison intelligente génial!

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

L’original de Chamberlain Ouvre-porte de garage intelligent MyQ a été lancé pour la première fois il y a quelques années et coûtait 100 $ à l’époque. À ce prix, ça valait vraiment le coup. Cet appareil génial peut être installé en environ 15 ou 20 minutes, puis il ouvre et ferme votre porte de garage à l’aide de votre smartphone ou même simplement de votre voix, grâce au support Alexa. Que vous ne vouliez plus jamais vous demander si vous vous souveniez de fermer votre porte de garage alors que vous vous précipitiez au travail ou si vous en aviez simplement marre de vous occuper de ce clavier ennuyeux qui ne semble jamais fonctionner du premier coup, le MyQ est un achat génial.

Avez-vous manqué l’offre Black Friday d’Amazon avant les vacances? Eh bien, arrêtez de vous sentir bouleversé parce que vous avez de la chance. le Ouvre-porte de garage intelligent MyQ est de nouveau en stock après avoir été épuisé récemment, et il est descendu à 19,99 $ pour une durée limitée.

En plus de tout cela, vous pouvez même profiter d’une promotion spéciale si vous le souhaitez.

Le MyQ fonctionne avec le service Key d’Amazon pour les livraisons dans le garage, et vous pouvez obtenir un crédit Amazon de 40 $ si vous entrez le code promotionnel CLÉ40 lors de votre première commande Amazon Key. Si vous décidez de profiter de cette promotion impressionnante, Amazon finira par vous payer 20 $ pour obtenir un MyQ. A quel point est-ce étonnant?! Prenez-en un avant de se vendre à nouveau.

Ouvre-porte de garage intelligent MyQ Chamberlain MYQ-G0301 – Hub de garage sans fil et Wi-Fi avec S… Prix courant: 29,98 $ Prix: 26,00 $ Vous économisez: 3,98 $ (13%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici les principaux points à retenir:

Ouvrez et fermez votre porte de garage de l’intérieur de votre maison, de la cour, du bas du pâté de maisons ou de n’importe où dans le monde à l’aide d’une simple application sur votre smartphone Plus de tracas avec des claviers vieux de dix ans qui ne fonctionnent jamais du premier coup Vous pouvez contrôlez également votre porte de garage avec votre voix grâce à la compatibilité avec les commandes vocales Amazon Alexa et Google Assistant Contrôlez deux portes de garage avec un hub MyQ en ajoutant un capteur supplémentaire Vous vous demandez si vous avez laissé votre porte de garage ouverte lorsque vous vous précipitiez hors de votre maison dans le Matin? Vous n’avez plus à deviner, car MyQ peut vous dire Prend en charge le service de livraison gratuite dans le garage d’Amazon appelé Amazon Key, et vous pouvez obtenir un crédit de 40 $ la première fois que vous utilisez Amazon Key grâce à la promotion spéciale d’Amazon (en savoir plus sur amazon. com / keypromo) Compatibilité universelle qui fonctionne avec toutes les grandes marques de portes de garage et tous les modèles fabriqués après 1993 S’intègre à n’importe quelle plate-forme de maison intelligente – et la liaison de votre compte MyQ à Google Assistant et IFTTT est gratuite dès maintenant pour une durée limitée

Ouvre-porte de garage intelligent MyQ Chamberlain MYQ-G0301 – Hub de garage sans fil et Wi-Fi avec S… Prix courant: 29,98 $ Prix: 26,00 $ Vous économisez: 3,98 $ (13%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.