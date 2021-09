L’ouvrier du mineur de Bitcoin Genesis Digital Assets lève 431 millions de dollars

22 sept. 2021 10:43 UTC

| Mis à jour:

22 sept. 2021 à 10:43 UTC

Par Clark

Genesis Digital a déjà levé 125 millions de dollars dans une phase de financement par capitaux propres dirigée par Kingsway Capital en juillet 2021.

La principale société Bitcoin (BTC) Genesis Digital Assets a obtenu un financement de 431 millions de dollars pour étendre ses opérations minières à l’échelle industrielle aux États-Unis et dans les pays nordiques.

La nouvelle phase de financement est effectuée par Paradigm, l’une des plus importantes sociétés d’investissement en crypto-monnaie soutenant les principaux acteurs du commerce comme Coinbase et FTX. Le co-fondateur de Paradigm, Matt Huang, a également rejoint le conseil d’administration de Genesis Digital, a annoncé la société le 21 septembre.

D’autres investisseurs incluent le gestionnaire d’actifs de 11 milliards de dollars Stone Ridge et sa filiale Bitcoin NYDIG et un certain nombre d’autres sociétés de capital-risque et sociétés de gestion d’investissements comme Ribbit, electric Capital, Skybridge et Kingsway Capital, et FTX crypto exchange. Kingsway a précédemment dirigé une phase de financement par actions de 125 millions de dollars pour Genesis en juillet 2021.

Le PDG et co-fondateur de Genesis Digital, Marco Streng, a noté que les nouveaux fonds peuvent aider la société à continuer d’augmenter ses opérations dans le but d’atteindre 1,4 gigawatt de capacité minière d’ici 2023. « Le capital levé de ce tour va être utilisé pour étendre notre Bitcoin des opérations minières dans des endroits où l’énergie propre est définitivement accessible », a-t-il ajouté.

L’un des plus grands mineurs de Bitcoin aux États-Unis, Genesis Digital a récemment augmenté activement sa puissance de minage, accumulant beaucoup de matériel pour extraire la crypto-monnaie. Fin août, la société a acheté 20 000 nouveaux appareils de minage BTC auprès d’un accord de langue des signes chinois de Big Canaan pour acheter jusqu’à 180 000 mineurs supplémentaires à l’avenir.

La capacité d’extraction de Genesis Digital n’a cessé d’augmenter récemment, passant d’environ 140 mégawatts en juillet 2021, ou un taux de hachage complet de 2,6 exahashs (EH/s), à plus de 170 mégawatts, ou 3,3 EH/s en septembre.

Selon le site Web de la société, le centre de connaissances de Genesis avait une capacité de plus de 143 mégawatts en juillet 2021, soit un taux de hachage complet de 2,6 exahashs (EH/s), soit plus de 2,6% du taux de hachage mondial de l’exploitation minière Bitcoin. . La société s’attend à présenter 8,6 autres EH/s au cours des douze prochains mois.

