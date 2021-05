L’Ouzbékistan est en train de légaliser le trading de crypto-monnaie

L’Ouzbékistan reconsidère sa position sur le commerce de crypto en autorisant davantage l’activité.

L’Agence nationale de gestion de projet du président de la République d’Ouzbékistan (NAPM) a publié une ordonnance appelant à un amendement et à un ajout au règlement sur la procédure d’autorisation des activités de crypto-échanges. L’avis se lit,

«Les résidents de la République d’Ouzbékistan ont le droit d’effectuer sur des crypto-échanges tous les types de crypto-échanges de crypto-actifs et de jetons pour les devises nationales et étrangères. Le choix des crypto-actifs comme objet d’acquisition et, par conséquent, les conséquences de ce choix sont au risque de l’acheteur lui-même.

Ces changements font suite à deux décrets du président Shavkat Mirziyoyev, dont un de juillet 2018 axé sur l’introduction de mesures pour développer l’économie numérique dans le pays. Le deuxième, en septembre 2018, était axé sur des mesures visant à organiser les activités d’échanges cryptographiques en République d’Ouzbékistan.

Pour «créer des conditions favorables» pour le développement ultérieur de l’industrie de la cryptographie, il propose des modifications de la procédure d’octroi de licences pour les activités d’échanges cryptographiques.

En décembre 2019, l’Ouzbékistan a interdit à ses citoyens d’échanger des crypto-monnaies; puis, un an plus tard, le premier échange de crypto-monnaie du pays appelé Uznex a été lancé en 2020.

Selon les derniers documents du NAPM, les modifications proposées visent en outre à introduire des procédures d’enregistrement, d’émission et de circulation des monnaies numériques.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.