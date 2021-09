LOVE 3 apporte une plate-forme rétro réductrice pour basculer

Screenwave Media Games et Mokuzai Studios ont annoncé que la troisième entrée de la difficile franchise de plateformes rétro LOVE sera lancée sur Switch le 7 décembre.

Le sournoisement intitulé LOVE 3 comprendra tous les niveaux de LOVE, LOVE 2: kuso et une version remasterisée du jeu original, juste au cas où vous auriez raté la série jusqu’à présent.

Le crochet avec ces petits jeux de plateforme minimalistes délicats est axé sur un gameplay super stimulant et un mécanisme de réapparition personnalisé unique qui permet aux joueurs de choisir librement où ils souhaitent apparaître après la mort, ajoutant une touche de stratégie auto-contrôlée quant à la façon dont vous vous en sortez. les niveaux semés d’obstacles du jeu.

Le texte de présentation officiel des relations publiques entre un peu plus dans les détails :

Avec une esthétique minimaliste évocatrice de titres rétro, AMOUR 3 s’annonce immédiatement comme un défi addictif et moderne pour les joueurs d’aujourd’hui. Vous contrôlez fiveEight, un survivant solitaire à la recherche d’autres dans un monde mécanique et apocalyptique, à travers 25 niveaux de plate-forme de précision de rouages, pointes, clés, pare-chocs et au-delà. Ce que vous trouverez dans les coins négligés de ces niveaux influencera le destin ultime de fiveEight, alors assurez-vous de ne laisser aucune étape, aucun interrupteur ou chemin sinueux non détourné, quels que soient les obstacles sur votre chemin.