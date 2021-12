Love Actually, Home Alone, Jingle all the Way : films festifs diffusés ce Noël sur Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar

Prenez votre couverture et une tasse de café chaud pendant que nous jetons un coup d’œil aux meilleurs films de Noël sur Netflix, Amazon Prime Video et Disney + Hotstar.

La saison des fêtes est à nos portes et, après près de deux ans de pertes et de chagrin causés par une pandémie qui fait rage, nous pourrions tous profiter d’un peu d’esprit de Noël et de nous remonter le moral. Cependant, alors que les cas ont diminué, Covid-19 reste une menace. L’émergence de la variante hautement transmissible Omicron a contraint de nombreux États à annoncer des mesures strictes contre les rassemblements pendant la période du festival.

Heureusement, les meilleures plateformes OTT diffusent vos films préférés en continu pour diffuser cet esprit de Noël. Alors, prenez votre couverture et une tasse de café chaud pendant que nous jetons un coup d’œil aux meilleurs films de Noël sur Netflix, Amazon Prime Video et Disney + Hotstar.

AMAZON PRIME VIDÉO

Une histoire de Noël: Parmi les plus grands films de Noël, A Christmas Story est un film de vacances bien-aimé, qui tourne autour du cadeau de Noël de rêve de Ralphie Parker – un pistolet Red Ryder BB. Les préparatifs de Noël de la famille Parker sont entachés de plusieurs autres histoires mais, malgré tout le drame, Ralphie reçoit le plus beau cadeau de Noël de tous les temps.

Vive le vent d’hiver: Un récit édifiant contre le fait de laisser les achats de Noël à la dernière minute, ce favori des années 90 voit la star d’Arnold Schwarzenegger comme un père dont la saison des vacances est lancée alors qu’il cherche désespérément à retrouver le jouet le plus chaud de l’année pour son fils la veille de Noël.

L’amour en fait : Il y a un peu pour tout le monde dans cette comédie romantique de vacances avec des histoires d’amour entrelacées – allant d’une histoire d’amour non partagée, une romance florissante, un homme se lançant dans une liaison avec sa secrétaire et une liaison entre le Premier ministre et un membre de son Personnel. Une performance épique de « All I Want for Christmas Is You » vaut au film la place qui lui revient parmi les plus grands films de Noël de tous les temps.

Elfe: L’histoire de Buddy the Elf, un humain élevé au pôle Nord par des elfes, déménage à New York pour retrouver son père biologique. Ce qui suit est d’innombrables moments de joie et d’hilarité, ainsi qu’un chant de Noël déchirant, qui sauve les vacances.

Le Polar Express : Un film qui fera croire même au spectateur le plus cynique à l’esprit de Noël, ce film bourré d’action voit un jeune garçon monter à bord du Polar Express en direction du pôle Nord la veille de Noël. Il rencontre des amis en cours de route et arrive enfin dans l’atelier du Père Noël.

DISNEY+ HOTSTAR

Seul à la maison: Un Noël sans Kevin McCallister n’est pas Noël. Le classique a engendré plusieurs suites, mais rien ne pouvait capturer la magie de l’original. Tout ce que Kevin voulait pour Noël, c’était de rester seul, mais quand cela se réalise et qu’il est seul à la maison à Noël, il veut récupérer sa famille. Souvent classé parmi les plus grands films de Noël de tous les temps, c’est un incontournable pendant la période des fêtes.

Home Sweet Home Seul: Un remake de Home Alone, le film tourne autour de Max Merder, laissé seul à Noël, et de sa tentative de protéger sa maison des intrus.

Noëlle: Lorsque Kris Kringle prend sa retraite à la veille de Noël, Noelle doit retrouver son frère Nick à temps pour sauver Noël. Ce film de bien-être n’a peut-être pas les meilleures critiques, mais obtient une note de cinq étoiles pour garder l’esprit de Noël vivant.

Le Père Noël 2: Huit ans après les événements du Père Noël, Scott Calvin a régné comme un grand Père Noël au pôle Nord, jusqu’à ce qu’il soit informé de la « Mrs. Clause ». Scott doit maintenant se marier avant le prochain réveillon de Noël ou risquer de rompre la clause. Le film suit le parcours de Scott alors qu’il cherche une femme et résout d’autres problèmes urgents dans sa vie.

Un chant de noel: Le récit animé de Disney du classique de Charles Dickens voit Ebenezer Scrooge, un vieil homme avare, atterrir en compagnie des fantômes de Noël qui l’emmènent dans un voyage qui lui ouvre les yeux.

NETFLIX

Célibataire jusqu’au bout: Cette nouvelle comédie romantique de vacances mettant en vedette plusieurs comédies préférées voit le personnage de Michael Urie convaincre son meilleur ami de faire semblant d’être en couple pour les vacances afin d’éviter d’être contraint de trouver un partenaire par sa famille.

Ruée des Fêtes: Un DJ radio, veuf depuis peu, envisage de fêter les fêtes avec ses quatre enfants gâtés, jusqu’à ce qu’il perde son travail et doive adopter des mesures d’austérité pendant. Ce film axé sur la famille est sincère et encourage à rechercher ce qui compte vraiment pendant la saison des vacances.

Le calendrier des vacances: Un film de Noël romantique et séveux, la comédie romantique suit une photographe en herbe coincée dans un travail sans issue dans sa petite ville. Quand un ancien calendrier de l’Avent transmis par sa grand-mère arrive à temps pour l’orienter vers une carrière plus épanouissante et, plus important encore, l’amour.

Les vacances: Cameron Diaz et Kate Winslet jouent le rôle de deux femmes qui échangent leur maison pendant quinze jours avant les vacances – le personnage de Winslet à Los Angeles tandis que Diaz reste dans un cottage du Surrey. Les deux femmes trouvent la romance dans leurs nouvelles « maisons », ce qui entraîne une saison des vacances inattendue.

Quatre Noëls: Les personnages de Reese Witherspoon et Vince Vaughn ont méticuleusement planifié les vacances parfaites sans famille dans un lieu exotique, mais sont obligés de changer leurs plans et de passer Noël avec leurs familles. Quiconque se prépare à passer du temps non-stop avec les membres de sa famille se rapportera au film.

