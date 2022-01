Love and Thunder génère des réactions – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Une nouvelle image conceptuelle pour Thor: Love and Thunder est récemment apparue, révélant à quoi ressemble le nouveau costume de Chris Hemsworth dans le film. Il semble que le protagoniste portera une tenue bleu et or et sa cape rouge emblématique, une tenue qui pourrait poser problème.

Comme le souligne ComicBook.com, le costume est plus fidèle à la version de Thor des bandes dessinées d’Eric Masterson. Cependant, il y a un problème : il est très similaire au costume d’Ikaris (Richard Madden) dans Eternals, puisque le héros porte également une tenue bleue avec des détails dorés. « Même les patchs circulaires sur l’armure sont les mêmes pour le nouveau costume de Thor que pour son compagnon », note le message.

L’apparence de Thor a changé plusieurs fois. Thor et Thor : The Dark World se caractérisaient tous deux par leur esthétique sombre, qui a changé avec l’arrivée de Taika Waititi dans la série Thor : Ragnarok. En plus de son costume, dans ce troisième film, le protagoniste a changé sa crinière pour des cheveux courts.

Waititi réalise également Thor : Love and Thunder, le quatrième volet de la série. Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster complète le casting; Christian Bale dans le rôle de Gorr ; Jamie Alexander dans le rôle de Sif ; Chris Pratt dans le rôle de Peter Quill, Karen Gillian dans celui de Nebula et Tessa Thompson dans celui de Valkyria.

Le film comprendra également des camées avec Sam Neill jouant le faux Odin, Matt Damon comme le faux Loki et Melissa McCarthy comme la fausse Hela. Le film sort en salles le 8 juillet 2022.

Avec des informations de Cependant