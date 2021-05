Love, Death & Robots 3 présentera une suite de “Three Robots” – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

La deuxième saison de Love, Death & Robots est déjà sur Netflix, avec huit nouveaux épisodes choquants qui reviennent sur des sujets aussi variés que la mort, la technologie ou l’apocalypse. C’est le bon moment pour revoir également les chapitres du tome 1. Plus précisément le premier (“Three Robots”), puisque la saison prochaine aura une suite.

“Three Robots”, l’épisode avec lequel la première saison de l’anthologie animée a commencé, est l’un des chapitres les plus drôles et les plus sympathiques de la série. Il raconte la visite touristique de trois amis robotiques survivants d’une apocalypse causée par des chats, qui ont été génétiquement améliorés pour avoir des pouces opposables et ont appris à parler.

Le créateur de la série Tim Miller (Deadpool) et la directrice superviseur Jennifer Yuh Nelson ont annoncé lors d’une session de questions et réponses sur Reddit que les trois robots mignons seraient de retour dans le volume 3 de la fiction, à la suite du cliffhanger de l’épisode sur le chats à caresser éternellement.

«Certains personnages sont de retour. Trois d’entre eux, trois personnages. En fait, Three Robots reviendra pour une suite “, a déclaré Nelson Mysteries

“Three Robots” est basé sur une nouvelle de l’écrivain John Scalzi, et a été l’une des trois adaptations de son travail dans le volume 1, y compris “Yogurt” to power et “Alternative stories”. La deuxième saison comprend également un court-métrage basé sur son histoire, le premier épisode, intitulé «Service client automatisé».

“Nous avons vraiment apprécié travailler avec Scalzi et ses histoires étaient très populaires”, a ajouté Miller sur Reddit. «Je ne sais pas s’il existe un indice de popularité, mais Tres Robots, Azul Zima et La témoin apparaissent généralement comme les favoris, surtout le premier parce que c’est très drôle.

Volume Two of Love, Death & Robots est maintenant disponible sur Netflix. La troisième saison sera diffusée en 2022.

