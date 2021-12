Love, Garland marque 22 alors que les Cavs déroutent les Raptors 144-99

Kevin Love et Darius Garland ont marqué 22 points chacun, et les Cleveland Cavaliers ont égalé leur record de franchise avec 46 points au troisième quart d’une défaite 144-99 contre les Raptors de Toronto épuisés par COVID-19 dimanche soir.

Lauri Markkanen a ajouté 20 points et Garland a récolté huit passes décisives pour Cleveland, qui a mené par 47 points à deux reprises en fin de quatrième. Les Cavaliers ont remporté leur cinquième d’affilée à domicile et ont réussi 22 tirs à 3 points dans un record d’équipe de 52 tentatives.

C’était la plus grande marge de victoire de Cleveland de la saison et la première fois que Toronto perdait plus de 17 points en 2021-2022. Les Cavaliers ont récolté 39 passes décisives, deux de moins que la NBA cette saison.

« Nous sommes chanceux d’être dans cette position où nous avons une si bonne chose en cours », a déclaré Markkanen. « Nous jouons dur et nous jouons au basket de manière désintéressée. Une fois que nous avons apporté l’énergie dont nous avions besoin, les vannes se sont en quelque sorte ouvertes après cela. »

Yuta Watanabe a affiché des sommets en carrière de 26 points et 13 rebonds pour Toronto, et Chris Boucher a marqué 21 points. Les Raptors ont 10 joueurs dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA, dont le meilleur buteur Fred VanVleet, la recrue Scottie Barnes et Pascal Siakam.

« Nous avons dû subir une assez bonne défaite ce soir, mais nous rebondirons », a déclaré l’entraîneur des Raptors Nick Nurse. « C’était un bon match pour Yuta, et c’est à peu près tout. »

L’alignement actif de huit joueurs de Toronto – comprenant quatre signataires de difficultés – n’avait jamais été ensemble jusqu’à ce qu’il ait organisé un bref entraînement sur le court principal du Rocket Mortgage FieldHouse avant le match. DJ Wilson a récolté 15 points et huit rebonds lors de ses débuts en équipe.

« Nous avons rencontré ces gars dans le bus sur le chemin de l’arène », a déclaré Watanabe. « Parce que nous n’étions pas autorisés à faire quoi que ce soit ensemble ces derniers jours, j’ai passé beaucoup de temps dans la salle de gym tout seul à préparer des coups. C’est tout ce que vous pouviez faire. »

Les deux matchs précédents des Raptors ont été reportés lorsqu’ils n’ont pas pu réunir les huit joueurs requis. Boucher, Watanabe, Svi Mykhailiuk et Dalano Banton étaient les seuls survivants de leur équipe d’avant l’éclosion.

Denzel Valentine a récolté 17 points et neuf rebonds, Dean Wade a marqué 17 points et Ricky Rubio a récolté 16 points et six passes décisives pour Cleveland. Love a attrapé neuf planches et Tacko Fall a marqué trois points et sept rebonds en 11 minutes sur le banc.

« Nous avons une bonne chose en cours et je m’amuse beaucoup », a déclaré Love. « Ce sera formidable de voir cette jeune équipe se développer. Nous savons que nous allons tirer le meilleur parti de tout le monde à l’avenir, alors j’espère que 2022 sera une année de croissance. »

La recrue Evan Mobley et le centre Jarrett Allen faisaient partie des sept Cavaliers mis à l’écart en raison des protocoles de sécurité. Cleveland a le cinquième meilleur record de la Conférence Est à 20-13.

« Les Raptors sont sortis et ont joué fort, mais au fur et à mesure que le match avançait, nous étions plus physiques et cela leur a évidemment fait des ravages », a déclaré l’entraîneur des Cavaliers, JB Bickerstaff.

CONSEILS

Raptors : G Gary Trent Jr., F Precious Achiuwa, F OG Anunoby, C Khem Birch, F Isaac Bonga, F Justin Champagnie et G Malachi Flynn sont également dans les protocoles de santé et de sécurité. … G Goran Dragic (raisons personnelles) et G David Johnson (souche du mollet gauche) étaient officiellement actifs, mais indisponibles. … F DJ Wilson, F Juwan Morgan, C Daniel Oturu et G Tremont Waters sont sous contrat de 10 jours via des exceptions de liste.

Cavaliers : G Isaac Okoro a raté son troisième match consécutif alors qu’il travaillait sur son conditionnement après avoir été exclu des protocoles de sécurité. … F Cedi Osman a été ajouté aux protocoles plus tôt dans la journée, rejoignant C Ed Davis, G RJ Nembhard, G Lamar Stevens et F Dylan Windler. … Cleveland mène l’Est et se classe troisième de la NBA avec 15 victoires à deux chiffres. Les 11 dernières victoires des Cavaliers ont été d’au moins 10 points.

CADEAU DE NOËL

Bickerstaff, qui a été promu à ce poste le 19 février 2020, a signé une prolongation de contrat de plusieurs années samedi matin. Le fils de l’entraîneur de longue date de la NBA et actuel conseiller principal de Cleveland, Bernie Bickerstaff, a repris une équipe en plein désarroi suite à la démission de John Beilein. « Si vous regardez notre alignement, nous avons des gars enfermés ici depuis longtemps », a déclaré Bickerstaff, qui a une fiche de 47-69 avec les Cavaliers. « Maintenant, avec cette équipe d’entraîneurs, nous sommes aussi enfermés pendant longtemps. »

SUIVANT

Raptors : accueillez Philadelphie mardi soir.

Cavaliers : visitez la Nouvelle-Orléans mardi soir.