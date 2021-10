‘Love Is Blind’ Saison 2 : Tout savoir

L’amour est aveugle a instantanément attiré l’attention des téléspectateurs lors de sa première sur Netflix en février 2020. L’émission de téléréalité, animée par Nick Lachey et Vanessa Lachey, a vu des célibataires se fréquenter dans leurs « pods » respectifs sans se voir. Comme cela fait plus d’un an depuis la première de la première saison, l’attention s’est maintenant tournée vers la saison 2. Alors, lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur la saison 2 de Love is Blind.

Au cours de la première saison, l’émission a suivi une série de couples qui se sont rencontrés et sont tombés amoureux l’un de l’autre au cours du processus de rencontres « à l’aveugle ». Après que les couples aient exprimé leur intention d’être ensemble, Love is Blind a présenté leurs voyages respectifs dans l’allée. Mais, bien sûr, tous ces voyages ne se sont pas soldés par un bonheur conjugal. Alors que six couples ont été formés à la suite du processus de rencontres « pod », seuls deux sont mariés à ce jour – Lauren Speed ​​et Cameron Hamilton, et Amber Pike et Matthew Barnett.

Qui trouvera l’amour dans la saison 2 de Love is Blind ? Tout d’abord, jetez un œil à tout ce que Netflix a déjà partagé sur la saison à venir.

Renouvelé pour les saisons 2 et 3

En mars 2020, Variety a annoncé que Netflix avait commandé deux saisons supplémentaires pour Love is Blind. À l’époque, il avait également été signalé que Nick et Vanessa Lachey seraient de retour en tant qu’hôtes de la série. Brandon Riegg, vice-président des séries non-fiction et des comédies spéciales de Netflix, a déclaré en partie : « Nous sommes fiers de créer une émission préférée pour tous les goûts, et nous sommes ravis que les fans aient adopté toutes ces séries avec un tel enthousiasme et une passion partagée. Nous regardons hâte de susciter plus de joie pour nos membres. »

Date de sortie

En septembre, Netflix a révélé que la saison 2 de Love Is Blind serait diffusée en février 2022. Vanessa a même taquiné Entertainment Tonight à propos de la deuxième saison, « Nous l’avons déjà emballé, et c’est juteux, et il sort en février 2022. »

La saison 3 est également en route

Ailleurs lors de leur interview avec ET, Vanessa a partagé qu’ils avaient également terminé la saison 3 de Love Is Blind. Alors, préparez-vous pour des histoires d’amour encore plus folles à venir dans un proche avenir.

