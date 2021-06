Love Island 2021 : A quelle heure commence-t-il et qui est au casting ?

in

Au cas où vous vivriez sous un rocher, Love Island est une émission de rencontres ITV2 qui voit un groupe de célibataires vivre dans une villa pendant huit semaines au cours de l’été. Pour rester dans l’émission – et dans la villa – ils doivent se mettre en couple.

L’émission est généralement tournée à Majorque – bien que la version hivernale de la série, qui a été diffusée début 2020, ait été tournée au Cap, en Afrique du Sud.

Molly Mae La Haye

/ PA

En raison de la pandémie, la série estivale 2020 de Love Island a été reportée.

Mais maintenant, il fait son retour. Voici ce que vous devez savoir.

Quand commence Love Island 2021 ?

La nouvelle série débutera le 28 juin.

Il sera diffusé sur ITV2 tous les soirs à 21h, sauf le samedi.

Tous les épisodes seront également sur le hub ITV pour rattraper leur retard.

Qui est l’hôte de Love Island?

Love Island sera hébergé par la nouvelle mère Laura Whitmore.

La femme de 33 ans a occupé le poste d’animatrice pour la première fois après que son amie, feue Caroline Flack, a démissionné fin 2019.

Whitmore a accueilli la première série hivernale 2020 en Afrique du Sud.

Ian Stirling – le mari de Laura – sera de retour pour ses voix off hilarantes.

Qui sont les nouveaux concurrents ?

Sharon Gaffka – Fonctionnaire

Gaffka, 25 ans, est une ancienne Miss International Royaume-Uni, qui a remporté le concours en 2018.

Elle a étudié le droit à l’université et travaille pour le ministère des Transports.

Aaron Francis – Mannequin et animateur d’événements de luxe

Francis, 24 ans, est un modèle et un hôte d’événements de luxe de Londres qui a travaillé lors d’événements de grande envergure tels que les mariages de la princesse Eugénie et de Béatrice.

Liberty Poole – Serveuse et étudiante en marketing

Poole, 21 ans, est un étudiant de premier cycle en marketing. Le natif de Birmingham travaille actuellement chez Nando.

Hugo Hammond – professeur d’éducation physique

Originaire du Hampshire, Hugo Hammond travaille comme professeur d’éducation physique au secondaire.

Le joueur de 24 ans a également joué pour le cricket pour l’équipe d’Angleterre pour handicapés physiques, étant né avec un pied bot.

Le jeune homme de 22 ans originaire de Fife, en Écosse, travaillait à l’origine comme mannequin glamour, mais travaille maintenant de manière plus commerciale tout en influençant et en étant DJ à côté.

Jake Cornish – Ingénieur en eau

Cornish de Weston-Super-Mare est à la recherche de l’amour tout juste sorti d’une relation de sept ans lorsque le verrouillage a commencé.

La blogueuse de mode basée à Essex a déclaré que ses amis et sa famille la décriraient comme « amusante, dramatique, spontanée. Amical aussi. »

Elle a également des histoires d’horreur de rencontres à raconter, étant sortie une fois avec un “restaurant de restaurant mystère” qui lui a fait payer son repas pendant qu’il mangeait le sien gratuitement et a écrit une critique, a rapporté l’Independent.

Brad McClelland – Ouvrier

McClelland de Northumberland vit toujours avec sa nan et n’a jamais eu de rendez-vous auparavant. Le joueur de 26 ans admet également qu’il essaie de “gagner le plus d’argent possible en en faisant le moins possible”.

Où sera-t-il filmé ?

Le lieu habituel de tournage de Love Island est Majorque.

Il a été suggéré que le spectacle y reviendrait – mais rien n’a été confirmé.

Un initié a déclaré que les membres d’équipage de MailOnline devaient “s’envoler pour Majorque le 20 juin”.

La commissaire d’ITV, Amanda Stavri, a déclaré à Radio Times : « Nous n’avons rien annoncé officiellement, mais Majorque est vraiment la patrie de Love Island.

“Je ne peux rien confirmer à 100% à ce stade, mais ce sera certainement ce que les téléspectateurs de Love Island connaîtront et adoreront.”

Il a été signalé qu’il existe un emplacement de secours à Jersey en cas de complications liées à Covid.