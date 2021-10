Love Island met en vedette Molly-Mae et Tommy Fury «victimes d’un cambriolage de 800 000 £»

Molly-Mae et Tommy sont « les meilleurs de tous les temps » (Photo : David Fisher/Shutterstock)

Molly-Mae Hague et Tommy Fury ont été victimes d’un cambriolage terrifiant dans leur appartement de Manchester, des cambrioleurs se seraient enfuis avec 800 000 £ de trucs.

Selon certaines informations, un gang a ciblé la maison du couple Love Island dans la soirée du 21 octobre, alors qu’ils étaient à Londres pour célébrer le lancement de la nouvelle collaboration de l’influenceur Beauty Works.

Le couple – qui partage régulièrement un aperçu de leur style de vie de luxe sur Instagram – serait secoué par l’épreuve et ne voudrait jamais retourner dans la propriété après s’être retrouvé avec «rien».

«Ils ne retourneront plus jamais dans leur appartement, malheureusement, ils ont l’impression d’avoir été ciblés et ne s’y sentent plus en sécurité. Ils ont vraiment adoré vivre là-bas, c’est dommage qu’ils aient été forcés de quitter leur maison », a déclaré un initié au MailOnline.

« Cela semble être un gang expérimenté qui sait ce qu’il fait car il a des machines et a attendu que Molly et Tommy soient absents. »

On pense que le gang a défoncé les fenêtres et les portes pour accéder à l’appartement et a volé «environ 800 000 £» de biens, ne laissant au couple rien d’autre que ce qui était déjà dans leurs valises depuis l’événement.

Le couple a assisté au lancement de Molly-Mae’s Beauty Works dans la nuit (Photo: GC Images)

«Molly se porte bien compte tenu des circonstances. Cela a été une période très pénible, mais elle essaie d’être aussi positive que possible », a déclaré à la publication un représentant du directeur créatif de Pretty Little Thing.

Un porte-parole de la police du Grand Manchester a ajouté: «Le vendredi 22 octobre 2021, la police a reçu un rapport faisant état d’un cambriolage dans une propriété de la région de Hale Barns.

«Pendant le cambriolage, un certain nombre d’objets ont été emportés, y compris des bijoux. Les enquêtes sont en cours et aucune arrestation n’a été effectuée.

Molly-Mae n’a pas parlé publiquement de l’épreuve mais a partagé une photo d’elle sur Instagram lundi soir, avec la légende : « Sourire à travers la tempête⚡️. »

La star montre constamment des bijoux chics et des articles de créateurs sur les réseaux sociaux, mais a récemment révélé qu’elle n’avait qu’une seule chose sur sa « liste de souhaits », passer plus de temps avec son petit ami boxeur Tommy.

Lors d’une récente session de questions-réponses sur Instagram, elle a été interrogée sur ce qu’elle avait d’autre en vue et a admis qu’elle voulait juste » passer plus de temps avec mon petit ami « .

Elle a expliqué que les tourtereaux sont « littéralement aptes à faire des choses amusantes ensemble … parce que nous sommes tous les deux tellement occupés que nos horaires ne correspondent souvent pas », ajoutant qu’ils ne passent du temps ensemble que « quand nous nous mettons au lit et nous sommes tous les deux tellement épuisés ». .

En regardant les points positifs, elle a conclu que « le manque de lui rend le temps que nous passons ensemble plus spécial ».

Metro.co.uk a contacté les représentants de la police du Grand Manchester, Molly-Mae et Tommy pour un commentaire.

