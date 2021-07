Love Island retardé lors de la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie

Brad sera l’un des rares à ne pas regarder la finale de l’Euro 2020 dimanche (Photo: ITV2)

Love Island sera retardé dimanche prochain car, si vous ne l’aviez pas entendu, il y a un gros match entre l’Angleterre et l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020.

Alors qu’Harry Kane a réussi à sceller l’équipe d’Angleterre dans sa première finale d’un tournoi majeur en plus de 50 ans en battant le Danemark jeudi soir, Love Island sera désormais repoussé de son créneau habituel de 21h à 22h un peu plus tard. .

Ensuite, Laura Whitmore sera de retour sur Love Island: Aftersun à 23 heures atrocement tardives.

La couverture du match débutera à 19h00 jusqu’à 22h35 au plus tôt sur BBC One et de 18h30 à 23h05.

Alors que le match devrait battre des records de visionnage avec près de 26 millions de personnes à l’écoute de la demi-finale jeudi, il a été confirmé que le lot de Love Island ne sera pas parmi ceux qui regardent.

“Les Islanders n’ont pas été informés que l’équipe est en finale dimanche – et ne connaîtront pas le résultat”, a déclaré une source au Sun.



Le match entre l’Angleterre et l’Allemagne devrait battre des records de télévision (Photo: .)

“Bien sûr, les nouveaux insulaires qui ont regardé le tournoi entreront dans la villa dans les prochaines semaines, mais ils ne sont pas censés dire quoi que ce soit aux insulaires actuels sur le monde extérieur – y compris qui a remporté l’Euro 2020.”

Heureusement, il y a beaucoup de drames à regarder à l’intérieur de la villa à la place, alors que Chloe Burrows a réussi à attraper Tony Aromolaran malgré le fait qu’il soit assez fermement associé à Kaz Kamwi – du moins le pensions-nous.

C’est le meilleur thé à renverser de toutes les séries et facilement aussi excitant que l’Angleterre remportant sa première tasse depuis 1966, n’est-ce pas ?

DROITE?

Love Island continue ce soir à 21h sur ITV2.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();