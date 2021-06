Love Island revient à la villa majorquine alors qu’elle se transforme totalement

je

C’est la rénovation de maison la plus attendue de l’été. Une équipe d’élite d’équipes de construction et de dresseurs ont été aperçus en train de descendre sur la villa majorquine aux murs de pierre qui a été une toile de fond solide pour le festival de rituels d’accouplement hétérosexuel britannique le plus joyeusement excité de la télé-réalité depuis 2015.

Des images granuleuses à objectif long ont révélé… pas grand-chose. Il y avait des conteneurs d’expédition, des camions et de la machinerie lourde. Beaucoup de bâches bleues ont été jetées.

La première cohorte d’insulaires, qui ont été en quarantaine en Espagne, doit entrer dans la villa aujourd’hui et – avant le premier épisode qui sera diffusé à 21 heures ce soir – de nouvelles images de la villa repensée ont été publiées.

Attendez-vous à un look chic et familier, avec des slogans et des imprimés fluo roses.

À l’extérieur, de nombreux coins salons et un foyer confortable presque identique à celui de la série six qui a été tournée en Afrique du Sud.

Love Island 2021: Série 7

Cette semaine, les murs de la villa de Majorque résonneront à nouveau avec les cris joyeux de « J’ai un texte » et « Puis-je vous tirer pour une conversation ».

Tout comme le reste du monde, la Love Island Villa a connu une saison morte imprévue en 2020.

Habituellement remplie d’impossibles corps bronzés et souples en lice pour le véritable amour et les accords de parrainage (pas nécessairement dans cet ordre), la villa est restée vide pendant un long été mal aimé, des sacs de fèves colorés rangés, des enseignes au néon entreposées.

Le foyer : les filles de la saison six de l’émission, qui a été tournée en Afrique du Sud

/ ITV

La tristement célèbre chambre, pleine de lits doubles mur à mur – certainement pas à l’épreuve du Covid – et de caméras de vision nocturne perverses, a été fermée.

Personne n’a passé une nuit à se délecter de la splendeur poilue du Hideaway.

Des toiles d’araignée (métaphoriquement) se sont rassemblées à la manière de Miss Havisham au-dessus de la cuisine extérieure où il était une fois Tommy Fury a appris à faire une omelette et Curtis Pritchard a fait des tasses de thé sans fin. Comme un château maudit dans un conte de fées, la villa dormait.

Comme nous avons oublié comment avoir des interactions humaines normales et porter des vêtements contraignants, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la villa – appartenant au millionnaire allemand Nikolaus Broschek et louée à ITV2 pour la série chaque été – aurait pu être jetée sans cérémonie dans son propre foyer, usurpée par un plus modèle glamour en Crète.

Mais la villa d’origine est arrivée, comme un couple fidèle réuni après le test traditionnel de Casa Amor, où la moitié des candidats sont expédiés dans une villa rivale pour être tentés par une multitude de sirènes du sexe opposé.

/ ITV

La villa a fait peau neuve pour la dernière fois en 2019, ce qui a ajouté plus de bleu et de rose et la signalisation au néon ludique. Mais beaucoup de choses se sont passées dans l’intervalle.

Les années précédentes, la gourde personnalisée et récemment repensée était à l’image du spectacle et de la scénographie : ludique et transparente. La refonte est lisse et un peu plus sexy.

La bouteille en plastique transparent gonflable a été remplacée par un modèle plus mince à double paroi avec un corps blanc mat et un mousqueton pour votre confort de gymnastique.

Cela peut également aller dans les deux sens en ce qui concerne les boissons chaudes et froides – une courtoisie non disponible pour les candidats à la villa après que les patrons d’ITV ont affirmé qu’un homosexuel gratuit serait un « cauchemar logistique ».

La refonte de la bouteille d’eau pourrait annoncer un changement en termes d’esthétique. Avec des marques de vêtements en lice pour habiller les candidats, une gamme de diffusion de style de vie pourrait même être en préparation – pensez à des coussins avec des slogans.

Bien sûr, les nouvelles images suggèrent que les poufs colorés et l’astroturf ont été remis là où nous les avons laissés avant la pandémie.

Après tant de perturbations, ce sera un réconfort et un baume de voir à nouveau l’endroit s’habiller comme une garderie pour adultes brûlés par le soleil.