Love Island Star admet qu’elle a demandé à son amie de lui “faire honte” de rester assez maigre pour le spectacle

D’accord, cela semble être un pas au-delà de ce que beaucoup d’entre nous feraient pour se préparer à passer à la télévision, même une émission comme Love Island qui soulèverait sûrement l’insécurité de quiconque concernant son poids. Non seulement les participants sont censés se promener en maillot de bain à toute heure du jour et de la nuit, mais c’est aussi un spectacle de rencontres, et nous savons tous qu’une partie importante de cette activité repose sur le fait que les gens vous trouvent physiquement attirant, ce qui donne souvent aux individus encore plus complexe sur leur apparence.

Et, si vous n’êtes pas en couple avec quelqu’un sur Love Island, bien sûr, vous êtes renvoyé chez vous et n’avez plus de chance de remporter le prix en espèces à la fin.