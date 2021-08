“Love Island UK”, “Real Housewives”, “FBoy Island”, “Siesta Key” et “Big Brother”

Callie vend Juliet dans son émission de télé-réalité préférée, Love Island UK, et explique la différence entre les versions britannique et américaine de la série (0:45). Callie et Juliet discutent du succès des Real Housewives of Potomac, de l’échec lamentable de New York et des drames de Beverly Hills (16h00). Juliet convainc Callie de se gaver de FBoy Island sur HBO Max ce week-end (35:35). Callie explique les tenants et aboutissants du mode de vie en Floride vu sur Siesta Key (45:00). Callie parle de sa deuxième émission de télé-réalité préférée, Big Brother, qui est maintenant à la saison 23 aux États-Unis (54:50).

Suivez le podcast Ringer Reality TV sur Spotify ou abonnez-vous partout où vous obtenez vos podcasts. Également sur ce flux: Amelia Wedemeyer récapitule Bachelor in Paradise les mardis soirs exclusivement sur Spotify, et Johnny Bananas et Bill Simmons récapitulent The Challenge les mercredis.

Hôtes : Juliet Litman et Callie Curry

Producteur associé : Sasha Ashall

S’abonner: Spotify