‘Love Island USA’ Jeremy et Bailey sur ce que les fans n’ont pas pu voir à propos de leur relation (exclusif)

Après une saison pleine de couples, de rendez-vous extravagants et bien sûr de drames, Love Island s’est terminé dimanche soir. Bien qu’ils ne soient pas repartis avec le grand prix, Jeremy Hershberg et Bailey Marshall, qui sont arrivés à la troisième place, sont repartis ensemble. Lors d’une conversation avec PopCulture.com après la finale de la saison, le couple a expliqué ce que les fans ne savent pas de leur relation et a partagé un aperçu de ce qui les attend en tant que couple.

Jeremy et Bailey ne se sont mis en couple que plus tard dans la saison, car elle était l’une des dernières à arriver à la Villa. Les deux ont clairement pu former un lien étroit pendant la série, mais, bien sûr, les fans n’ont pas pu voir tout ce sur quoi la paire s’est connectée. En discutant avec PopCulture.com, Bailey et Jeremy ont donné un aperçu de leur relation, y compris certains détails que les fans n’avaient peut-être pas connus sur la paire ou leur connexion en général.

“Nous nous entendons si facilement depuis le début (sic)”, a déclaré Bailey, “Je pense que j’ai été vraiment surpris par à quel point il était drôle et sarcastique parce que je suis vraiment sarcastique et je ne m’attendais pas à ce que quelqu’un soit comme ça dans la villa donc c’était plutôt sympa tout de suite. Et oui, c’était juste super facile pour nous de s’entendre, nous n’avons jamais eu de couac ni même de petits désaccords, ce qui est fou car nous sommes ensemble 24/ 7.”

Jeremy a accepté: “Je veux dire, depuis notre premier rendez-vous là-bas, nous avons en quelque sorte eu cette petite plaisanterie et cet humour sarcastiques à propos de nous et cela nous a vraiment aidés à nous entendre très bien et à ne pas avoir à faire face à des problèmes ou à des problèmes. Nous aimons d’apprendre à nous connaître davantage, notre famille, nos antécédents, toutes ces choses, c’est un peu comme si nous devions simplement nous plonger dans cela.”

Tout au long de la saison, Jeremy a été associé à quelques autres femmes, dont Trina, Genny et Florita. Mais qu’est-ce qui rend son lien avec Bailey différent ? “Je veux dire, évidemment pour moi, j’essayais de ne pas comparer différentes situations mais j’ai l’impression que nous nous entendons le mieux et que nous étions si similaires”, a-t-il expliqué. “Je pense que j’essayais de trouver cela inconsciemment mais je ne savais pas vraiment ce que je cherchais. Mais, évidemment, quand elle est entrée, ça a immédiatement cliqué et c’était vraiment bien. Nous étions exactement sur la même longueur d’onde et je pense que c’était la chose la plus importante dans la villa pour certaines personnes, surtout moi.”

Quant à Bailey, elle visait une autre personne lorsqu’elle est entrée à la Villa à l’origine, car elle s’intéressait à Korey. Cependant, une fois qu’elle a rencontré tout le monde et appris à connaître Jeremy, elle a su qu’elle voulait consacrer son temps à apprendre à le connaître. “Je pense que l’étincelle [between me and Jeremy] vraiment formé le premier jour où j’étais là-bas, le jour de la piscine », a déclaré Bailey lorsqu’on lui a posé des questions sur cette connexion initiale avec Jeremy. « De toute évidence, notre rendez-vous a été formidable, mais il a été bref ; c’était un peu comme un speed dating presque. Et puis le jour de la piscine, nous avons passé la journée entière et je ne sais pas, je me souviens juste d’avoir ri tout le temps et de s’être tellement amusé et quand c’était fini, j’étais comme, ‘Dang, je veux faire ça encore, je veux passer plus de temps avec lui. C’était un peu ma prise de conscience du genre : ‘Oh, peut-être que je devrais brancher Jeremy maintenant et peut-être que Korey n’est qu’un ami.'”

Les choses ont définitivement fonctionné pour Jeremy et Bailey à la fin, car ils sont devenus l’un des couples les plus forts de la Villa lors de la finale. Quant à la prochaine étape pour le couple, ils ont l’intention de voyager. Mais, ils ont vraiment hâte de faire simplement des choses normales et quotidiennes en duo en dehors de la bulle de Love Island. “Nous allons simplement continuer essentiellement ce que nous avions dans la villa, apprendre à nous connaître davantage parce que nous n’avons pas eu une si longue période de temps”, a déclaré Jeremy. “Mais, juste traîner, aller plus loin les uns avec les autres, apprendre à mieux se connaître … Je veux dire, je suis vraiment excité à ce sujet, je pense que toutes les autres personnes le sont et nous sommes impatients de voir ce que nous pouvons faire ici.”

Tous les épisodes de la saison 3 de Love Island sont disponibles en streaming sur Paramount+. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.