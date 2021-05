“Love Me Do”: la longue ascension des Beatles au sommet

Le soir du 3 septembre 1962, Les Beatles jouaient dans le nord industriel de l’Angleterre, au Queens Hall de Widnes. Le lendemain matin John, Paul, George, et Ringo s’est envolé pour Londres; l’ancien batteur de Rory Storm and the Hurricane n’était avec les trois autres Beatles que depuis deux semaines, après avoir remplacé Pete Best. De l’aéroport d’Heathrow, le groupe a été conduit au nord-ouest de Londres, aux studios Abbey Road d’EMI, où, habillés de chemises et de cravates, ils devaient enregistrer ce qui était prévu pour être leur premier single pour le label Parlophone.

Ils ont enregistré « Love Me Do » et « How Do You Do It ? », ce dernier écrit par Mitch Murray et également brièvement en lice pour une sortie. Une semaine plus tard, après avoir joué au Cavern Club et d’autres concerts dans et autour de Liverpool, les Beatles étaient de retour à Abbey Road pour réenregistrer “Love Me Do”. Cette fois, George Martin avait fait venir Andy White, un batteur de session ; Ringo jouait du tambourin.

La session de trois heures du 11 septembre a été un succès et en plus de «Love Me Do», ils ont enregistré «PS I Love You». Un peu moins d’un mois plus tard, le 5 octobre, le premier single des Beatles est sorti. Cette version de “Love Me Do” était celle du 4 septembre, avec Ringo à la batterie, et elle a fini par se classer au 17e rang des charts britanniques.

Capitol Records of Canada a publié la même version en février 1963, mais elle n’a pas réussi à exciter trop d’acheteurs. Selon Paul White, l’exécutif de Capitol Records Canada chargé de vendre les Beatles, ce fut un début peu propice. “Pour mes efforts, ‘Love Me Do’ s’est vendu à 170 exemplaires”, se souvient-il. « J’ai essayé un autre album, ‘Please Please Me’, et il s’en est vendu environ 280. Le troisième album, ‘From Me to You’, s’est vendu à 300, puis ‘She Loves You’ est sorti et est devenu fou. ‘Love Me Do’ s’est vendu à près de 100 000 exemplaires.

Après le succès des Beatles au Ed Sullivan Show en février 1964, le single de Capitol Canada a atteint le 81e rang des charts Billboard le 11 avril 1964. À la suite de la popularité de « I Want To Hold Your Hand » au début de 1964 , Tollie, une filiale de Vee Jay (la société qui a publié les premiers singles américains des Beatles après que le capital de la filiale d’EMI a refusé de les publier), a publié “Love Me Do” le 27 avril 1964.

Une semaine plus tard, le palmarès Billboard répertoriait conjointement les singles de Capitol Canada et de Tollie au 31e rang; un mois plus tard, à partir du 31 mai, “Love Me Do” a passé sa semaine solitaire en tête de la liste des best-sellers de Billboard. Ironiquement, il s’agissait de l’enregistrement avec Andy White à la batterie, car Tollie avait doublé leur single de la première version de l’album, Introducing The Beatles, sorti en janvier 1964.

C’est cette semaine au n°1 qui qualifie “Love Me Do” pour l’album The Beatles 1 et la vidéo qui apparaît sur cette sortie est tirée d’une performance au Little Theatre, Southport pour un documentaire de la BBC TV, The Mersey Sound. Alors que “Love Me Do” n’a pas été diffusé dans son intégralité, des séquences supplémentaires ont été ajoutées pour créer un nouveau clip présenté sur les versions DVD et Blu-ray; c’est celui sur lequel Ringo joue de la batterie.

