« Love on Tour » de 42 dates de Harry Styles rapporte 95 millions de dollars

Crédit photo : Lovclyhes / CC par 4.0

Le voyage de 42 dates « Love on Tour » de Harry Styles à travers les États-Unis a rapporté environ 95 millions de dollars.

Live Nation affirme que le spectacle a vendu 720 000 billets et généré 1 million de dollars pour des partenaires à but non lucratif. C’est à peu près le même montant généré par sa première tournée solo en deux fois moins de dates. Des records de fréquentation ont été battus dans plusieurs États, dont le Michigan, l’Arizona, New York, la Floride, la Pennsylvanie et la Géorgie. La tournée comprenait également cinq dates à guichets fermés au Madison Square Garden.

Les partenaires caritatifs qui ont bénéficié des dons de Love on Tour incluent Physicians for Reproductive Health, Black Voters Matter et Choose Love. Certains efforts locaux comprenaient une aide aux familles susceptibles de connaître l’insécurité alimentaire pendant les vacances.

Harry Styles s’est également associé à REVERB.org pour réduire l’empreinte environnementale de l’ensemble de la tournée. Le résultat de cet effort est 25 000 bouteilles de moins utilisées par les fans, 8 700 bouteilles non utilisées dans les coulisses et 33 000 bouteilles au total économisées. Il s’agissait de la première tournée climatiquement positive de Harry Styles.

Bien que ces chiffres soient impressionnants, il est évident que les protocoles COVID ont toujours un impact sur la fréquentation des concerts. La première tournée solo de Harry Styles a vu 89 spectacles à guichets fermés et un peu moins d’un million de billets vendus. Il s’agissait également de la première tournée d’arènes à guichets fermés dans le cadre du programme Verified Fan, en seulement 29 secondes.

La première tournée a également été plus fructueuse en termes de collecte de fonds pour des organisations caritatives. 1,2 million de dollars de dons caritatifs ont été versés à GLSEN PRIDE et à 62 autres organisations caritatives à travers le monde. Le trek ‘Love on Tour’ a cependant permis de réaliser de meilleures économies sur les bouteilles d’eau, avec seulement 10k coupés lors de la première tournée solo de Styles.

Maintenant, le chanteur sera en tête d’affiche du Capital One Beach Bash à Miami au Lummus Park plus tard cette année (30 décembre). Les titulaires de carte Capital One peuvent réclamer des billets gratuits pour l’événement le 20 décembre, tandis que les billets pour l’événement seront ouverts au grand public le 21 décembre.