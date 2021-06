Love, Victor Cast: Où vous avez déjà vu les acteurs

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Lorsque Love, Simon a été créé en 2018, il s’agissait d’un film révolutionnaire pour la communauté LGBTQ +, mettant en vedette un personnage masculin gay dans une comédie romantique pour adolescents. Le film avait un excellent scénario, une belle romance et de nombreux détournements d’adolescents auxquels vous vous attendriez. Parce que ce film est devenu si populaire, une série dérivée, intitulée Love, Victor, a été créée en exclusivité Hulu peu de temps après.

Dans Love, Victor, on suit l’histoire de Victor Salazar, qui s’est inspiré des événements de Love, Simon pour suivre son propre chemin. Nous pouvons également voir son voyage de découverte de soi tout en faisant face à des défis à la maison, en luttant contre son orientation sexuelle, avec ses amis et sa famille pour le trajet, et en tendant la main à Simon lorsque la vie semble trop difficile à naviguer seul. Ce casting a fait le tour du quartier et vous les avez probablement vus à tel point que cela vous choquera, de la star de la série Michael Cimino à plusieurs autres. Voici où vous avez peut-être déjà vu le casting de Love, Victor.