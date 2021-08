‘Love, Victor’ Saison 3 – Distribution, date, actualités, spoilers et plus

[Note: this article contains some spoilers from season 2 of Love, Victor. Read at your own risk!]

Saison 2 de Love, Victor est sorti sur Hulu il y a littéralement une minute, et laissez-moi juste dire, j’ai des SENTIMENTS. On pourrait penser qu’avec tous ces épisodes, ce serait une lente combustion jusqu’à la fin surprenante de la saison, mais NON. Hulu l’a vraiment fait et nous a tous fait tomber amoureux du nouveau Victor (Michael Cimino) et de son petit ami extrêmement sexy Benji (George Sear) encore plus que nous ne l’étions déjà auparavant. De plus, ces deux-là ont-ils déjà un nom de navire? BRB, faut aller penser à quelque chose.

Pour ceux qui n’ont pas suivi la nouvelle saison – et puis-je demander pourquoi pas ? – Voici un résumé extrêmement bref de l’endroit où le spectacle s’est arrêté. Victor, grâce à l’aide d’un certain Simon Spier (Nick Robinson) l’année scolaire précédente, est maintenant sorti, fier et apparemment heureux dans sa relation avec Benji. Mais sa vie à la maison ? Euh, c’est le bordel. Avec la séparation de ses parents et le fait que Victor se réconcilie avec sa sexualité, il y a beaucoup de guérison à faire là-bas. Et bien qu’il soit une star du basket-ball à Creekwood High, il réalise lentement que ses coéquipiers n’acceptent pas trop son statut ouvertement gay.

Inutile de dire que Victor a beaucoup de choses à faire et il a besoin d’aide pour tout naviguer.

Greg Gayne / Hulu

Quoi qu’il en soit, maintenant que la saison 2 est officiellement terminée, les fans veulent tout savoir sur Love, Victor saison 3. Voici tout ce que nous savons sur ce à quoi les téléspectateurs peuvent s’attendre.

Tout d’abord. La saison 3 a-t-elle même été confirmée?

On dirait que nous retournerons à Creekwood pour un autre semestre sauvage ! Amour, Victor a été officiellement renouvelé pour la saison 3, ce qui signifie que nous saurons réellement ce qui s’est passé à la fin de CETTE saison 2 finale. Juste au moment où vous pensiez pouvoir gérer l’attente, la série a publié une bande-annonce récapitulative spéciale qui nous fait nous demander encore plus qui est derrière cette porte.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

En attendant, je dirais que vous devriez peut-être recommencer la série depuis le début. Ou peut-être même revoir Love, Simon ? Les deux me semblent plutôt bien.

Patrick Wymore / Hulu

Bon à savoir. Maintenant, que pouvons-nous attendre de la saison 3?

Franchement? Il y a pas mal de choses à déballer après les événements de la deuxième saison. Comment se portent Victor et Benji après que tout le drame entourant leur relation a atteint son paroxysme ? Victor et sa mère finiront-ils par s’entendre sur son homosexualité ? Et qu’en est-il du reste du gang Creekwood ? Pilar a sûrement besoin d’un peu d’amour en ce moment, et Mia s’habitue juste au rôle de belle-fille / future sœur. Et cette fin ! Je ne suis pas du genre à spoiler, mais… VICTOR ET BENJI DOIVENT RESTER ENSEMBLE ! MON COEUR NE PEUT PAS LE PRENDRE !

Honnêtement, nous ne connaîtrons aucun détail jusqu’à ce que Hulu décide de les libérer, mais pour le moment, les acteurs et l’équipe semblent très enthousiastes à l’idée d’explorer un territoire inexploré pour les émissions pour adolescents LGBTQ +.

“Il y a tellement d’amour là-bas, mais il y a aussi tellement de choses sur lesquelles ils doivent travailler”, a déclaré le créateur / showrunner Isaac Aptaker à Entertainment Weekly en juin 2021. “Et ce n’est pas une histoire que nous terminons rapidement. Nous avons vraiment essayé de ne pas prendre la facilité et de vivre dans cette zone grise compliquée. »

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Cool cool. Savons-nous qui devrait revenir pour la saison 3?

Eh bien, étant donné le nom de la série, je pense qu’il va de soi que Michael Cimino (Victor) fera son grand retour pour la saison 3. Et vous ne pouvez pas avoir Victor sans son amour Benji, alors attendez-vous à une apparition de George Sear comme bien. Aussi, qu’est-ce que le lycée sans amis et famille? Donc Anthony Turpel (Felix), Rachel Hilson (Mia), Mason Gooding (Andrew), Bebe Wood (Lake), Isabella Ferreira (Pilar), Mateo Fernandez (Adrian), James Martinez (Armando Salazar) et Ana Ortiz (Isabel Salazar) rejoindra très probablement Cimino dans une autre aventure à travers l’adolescence.

En ce qui concerne les nouveaux personnages que nous pouvons nous attendre à voir à l’écran ? TBH, nous n’en avons absolument aucune idée. Mais avec les intrigues allant dans tant de directions différentes, je pense que nous pouvons deviner avec confiance que de nouveaux acteurs rejoindront le casting et bouleverseront un peu la vie de Victor. Cela ne nous dérange pas, bien sûr.

Greg Gayne / Hulu

