Love, Victor Season 2 Ending Explained: Parlons de ce Cliffhanger

En colère et blessé que Victor aille si vite, Benji s’enfuit. Victor courut après lui, mais Benji ne s’arrêta pas pour écouter. Victor semblait confus que Benji pensait qu’il se passait quelque chose entre lui et Rahim (mignon), mais ensuite Rahim a avoué ses sentiments et (halètement) a embrassé Victor (j’ai tellement de sentiments, je ne peux pas le supporter). Victor s’est confié à Félix (Anthony Turpel) à propos de tout cela, et Félix a donné l’excellent conseil de fermer les yeux, d’imaginer son avenir et d’identifier quel partenaire Victor voulait à ses côtés.

Victor s’est alors lancé dans une course folle vers son amour choisi et s’est retrouvé à leur porte d’entrée. La saison s’est terminée avec l’ouverture de cette porte, puis le POV s’est déplacé à l’intérieur de la maison avec le public regardant le visage de Victor. Donc, nous n’avons aucune idée de qui il a choisi et devons attendre la saison 3 pour le savoir. L’agonie !