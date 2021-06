Love, Victor Star révèle qu’il a reçu des menaces de mort pour la série Hulu

Hulu’s Love, Simon, le spin-off du long métrage Love, Victor, a récemment fait ses débuts dans la saison 2 sur Hulu, et les fans sont tous en effervescence à propos des nouveaux épisodes. Comme c’est le mois de la fierté, la sortie de la deuxième saison n’aurait apparemment pas pu arriver à un meilleur moment. Cependant, tout le monde n’est pas si enthousiaste à l’idée de voir plus de Victor et Benji, le couple LGBTQ central de la série, et la star Michael Cimino a expliqué comment les téléspectateurs ont réagi à son rôle, et certaines de ces réactions sont assez dérangeantes.