Lovera a battu Mansilla par disqualification et Pedraza a liquidé García

El campeón argentino supermediano, pegador correntino Matías “Monzón” Lovera, se impuso sobre el experimentado entrerriano Wenceslao “Peligro” Mansilla, por descalificación en el primer asalto, y así defendió por primera ocasión su corona, en el combate estelar de la velada desarrollada el viernes por la noche en el Microestadio Municipal de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, Argentina, en una nueva producción de Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian, que fue televisada en vivo a través de TyC Sports y TyC Sports Play en su ciclo Boxeo de Première.

Dans l’autre combat stellaire de la nuit, le champion poids plume d’Amérique du Sud, l’invaincu Buenos Aires Federico “El Zurdo” Pedraza, a détruit le missionnaire José “El Cordero” García, par KO technique au troisième tour, dans un match revanche.

Alors qu’ils débutaient encore, Lovera (maintenant 15-1-1, 11 KO) a reçu une tête de Mansilla (16-9-1, 6 KO) sur le sourcil droit, juste à côté de la tempe. En raison de l’infraction et de la douleur qu’il ressentait, il a été examiné par le médecin qui a vérifié la blessure. Après cela, l’arbitre Antonio Zaragoza a observé la rediffusion télévisée de la station de diffusion et a corroboré cette infraction, pour laquelle il a disqualifié le challenger. Et après cela sont venues les réclamations, alors que le champion a été transféré dans un centre de santé, où il reste hospitalisé.

Dans un combat mouvementé, et dans lequel peu s’était passé, Mansilla a tenté de coincer Lovera. Après un ballon droitier et raté un gauche, le challenger a frappé une tête sur le sourcil droit, bordant la tempe. En raison de cet impact, “Monzón” avait du sens. Pour cette raison, l’arbitre de Saragosse a ordonné l’examen du médecin, qui a confirmé la blessure, et devant la douleur accusée par le champion, a indiqué qu’il ne pouvait pas continuer. Quelques secondes plus tard, Saragosse a vérifié l’infraction avec la rediffusion télévisée, pour laquelle il a déterminé la disqualification.

Le combat n’a pas duré une minute. Au-delà des plaintes du challenger, l’arbitre a agi conformément au règlement. Après la détermination, Lovera a continué à être soigné par le personnel médical. Et après plusieurs minutes, il a été référé à un centre de santé local, où des études ont été menées, et reste hospitalisé pour observation.

A 25 ans, Lovera, qui pesait 75 200 kg., a défendu pour la première fois le sceptre qu’il a conquis le 25 septembre 2019 en détruisant Juan Rizo Patrón en deux rounds, et se remet de sa seule défaite le 8 janvier lorsqu’il a cédé. son invaincu aux mains de Hernán Pérez – qu’il avait déjà battu – sur les cartes. Sur Mansilla (75 400 kg.), n°7 du classement argentin de la division, qui était un monarque latin super-moyens de la World Boxing Organisation (WBO), il est revenu sur le chemin de la victoire, mais pour les deux, avec la tristesse de Qu’est-il arrivé.

Pedraza a détruit García dans l’autre étoile

Dans l’autre combat pour le titre de la nuit, le champion poids plume d’Amérique du Sud, l’invaincu Buenos Aires Federico “El Zurdo” Pedraza (57.300 kg. Et 13-0-1, 2 KOs), a détruit le missionnaire José “El Cordero” García ( 57 200 kg et 7-10, 4 KO), par TKO au troisième tour, après l’avoir envoyé au sol trois fois dans ce chapitre, lors d’un match revanche.

Dans une confrontation vibrante et explosive, Pedraza et García se sont croisés au cours des deux premiers tours, et dans le troisième, il s’est défini avec force. Après avoir tous deux échangé dans les deux premiers chapitres, le champion a déchaîné toute sa fureur dans le troisième.

Alors que les deux cherchaient à bout portant, “El Zurdo” a décroché un profond centre de la main droite à la mâchoire, qui a envoyé Garcia en arrière durement sur la toile. Sans lui laisser de répit, Pedraza partit à sa recherche et avec un puissant salut droit aux côtes suivi d’une croix adroite au menton, avec laquelle il le reposa au sol. Ému, Garcia a réussi à le rejoindre, mais seulement en retardant l’inévitable. Avec tout en sa faveur, c’était par définition et avec un centre droit retentissant à la mâchoire avec lequel il l’a envoyé pour la troisième fois, pour lequel l’arbitre Daniel Bogado a décrété un KO.

À 25 ans, Pedraza, n°1 du classement argentin des poids plumes, a réitéré la victoire après le 28 juillet 2017, lorsqu’il a remporté une décision unanime après six manches dans la ville de Buenos Aires. Après cela, il est venu le 30 octobre détrôner Alan Luques Castillo dans une large décision unanime du titre sud-américain.

Juárez a dominé Molina et plus

Au-delà des duels stellaires, deux combats ont complété le programme attractif. Dans un autre match revanche, dans la catégorie des super poids coq, l’ancien membre de l’équipe nationale argentine, la Cordoue Florencia “La Cordo” Juárez (53.800 kg. Et 7-1, 1 KO), a dominé l’Entre Ríos Antonella “La Mosca » Molina (54 750 kg. et 1-10-1), aux points, à une large unanimité, après six tours. Les cartes des juges ont convenu de marquer : Mirta Jara, Héctor Miguel et Hugo Vainesman, tous 60-54. Ainsi, il a répété ce qui s’est passé le 1er février 2019 lorsqu’il a remporté une décision unanime après quatre tours.

Enfin, dans la division poids plume, dans un affrontement de recrues, Juan Farías (56 100 kg. Et 1-0, 1 KO) de Mar del Plata a signalé Cristian “La Joyita” Pavón (56 700 kg. Et 0-1) par KO technique en le troisième chapitre, après l’avoir envoyé au sol sur ce tour.

(Photos : boxe de première classe)