‘Lovin’ You ‘: Minnie Riperton s’envole, avec l’aide de Stevie Wonder

La tragédie de la mort de Minnie Riperton des suites d’un cancer à l’âge de 31 ans en 1979 est une histoire pour un autre jour. Pour l’instant, nous célébrons l’apogée de sa carrière dans les charts quatre ans plus tôt. Après avoir dépassé le Billboard Hot 100, sa signature a frappé «Je t’aime» a failli répéter ce succès au Royaume-Uni.

Après années de cotisation, comme un artiste solo et avec le groupe Rotary Connection, l’oiseau chanteur né à Chicago n’avait pas réussi à faire l’impression qu’elle espérait avec l’album Come To My Garden des années 1970. Riperton est devenu semi-retiré de la musique pendant un certain temps, mais un nouvel accord avec Epic et l’approbation enthousiaste de Stevie Wonder conduit à un nouveau départ avec le Perfect Angel LP.

Elle avait tourné avec Stevie et chanté sur “Creepin ‘” et “It Ain’t No Use” de son Première finale de Fulfillingness album, sorti à peu près au même moment que Ange parfait. Wonder a accepté de coproduire LP de Minnie avec son mari et co-écrivain Richard Rudolph. Mais la star de Motown a insisté sur le pseudonyme El Toro Negro, et la société de production crédite Scorbu Productions.

‘Organisé par Wonderlove’

L’album a fait une entrée dans les charts américains au début de l’été 1974. Mais quand la composition rêveuse de Riperton et Rudolph «Lovin ‘You» est apparue en single dans la nouvelle année, Stevie n’a vraiment trompé personne. Le label Epic pour les 45 ne l’a pas mentionné, mais contenait le crédit «arrangé par Wonderlove».

La chanson était la vitrine parfaite pour les sauts vocaux stratosphériques de Riperton, mettant également en vedette le chant des oiseaux accrocheur dans cet arrangement Wonderlove. Il a rapidement couru au sommet du Hot 100, y passant une semaine en avril 1975 et entamant son voyage dans les charts internationaux en même temps. Sur le graphique britannique du 3 mai de cette année-là, il a passé la première des deux semaines au n ° 2, tenu au sommet uniquement par le remake du groupe pop britannique Mud. Buddy Holly“Oh Boy.”

