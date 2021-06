Löw et l’engagement à maintenir le système et le personnel, face aux critiques

in

20/06/2021 à 17h32 CEST

.

L’entraîneur allemand, étant déjà un peu contre le mur, parier sur le maintien du même système et des mêmes joueurs contre le Portugal de la défaite face à la France, malgré les critiques réclamant des changements.

Löw, et il a prévenu la veille, a dit que les choses devaient être améliorées mais que cela pouvait être fait au sein du même système -a 3-4-3- et avec les mêmes joueurs.

Le système l’a convaincu, avec Robin Gosens et Joshua Kimmich se joignent à l’attaque gagner les espaces libres dans les bandes, et si quelque chose qui devait être amélioré était montrer plus de décision dans le dernier tiers. Ne touchez pas le ballon en arrière aux moments clés mais essayez de le mettre dans la surface.

Depuis avant le Championnat d’Europe, Löw avait opté pour ce schéma, bien qu’il insiste toujours sur le fait qu’il peut être varié, et ce n’est pas un homme de changements soudains motivés par les circonstances.

Un tour à un 4-3-3, ou vers le 4-2-3-1 qui joue habituellement pour le Bayern, c’était considéré comme improbable par les critiques acharnés qui espéraient que Löw s’y tiendrait et ils prédisaient une nouvelle défaite.

Si le schéma n’était pas modifié, il fallait le faire changements de joueurd’autres ont demandé. Le plus demandé était que Leroy Sané entre à l’équipe, ce qui aurait impliqué le retrait de Kai Havertz puisque Thomas Müller et Serge Gnabry ont tendance à être intouchables.

Contre le Portugal, le système, avec Kimmich et Gosens tirant le meilleur parti de leur position, C’était l’une des clés du succès. Chacun des deux couloirs a été directement impliqué dans trois des quatre jeux de but.

L’un des objectifs était une coproduction, Centre de Kimmich et tête de Gosens au deuxième poteau. Oui Havertz, celui qui a dû partir, était aussi en quelque sorte dans trois des buts.

Une autre des propositions, déplacer Kimmich au centre où il se sent mieux, impliquait de rejoindre le Lukas Klostermann, qui s’est blessé à l’entraînement, ou en dépassant la position de Mathias Ginter.

Il semblait que tous ceux qui écrivaient sur le football en Allemagne avaient en tête des changements possibles pour le match contre le Portugal. Le seul qui ne semblait pas se soucier beaucoup des changements à apporter était Löw, le seul qui pouvait les faire.

N’apporter aucune modification au système et pas nécessairement des changements personnels, c’était sa devise. La clé, selon lui, était ailleurs et il parlait de “modifications tactiques“Plus risqué près de la zone. Et l’équipe a semblé comprendre.

Sans aucun doute, malgré la performance et la nette victoire, il reste encore des sujets en suspens. Les deux buts du Portugal, un dans une contre-attaque générée sur un corner en faveur de l’Allemagne et un autre dans une situation avec coups de pied arrêtés, ils laissent quelques questions.

Löw, lors de son dernier tournoi à la tête de l’équipe nationale, le sait et quelque chose va essayer d’inventer pour résoudre certaines déficiences défensives, qui ont également été vus dans le match contre la France.

Attends maintenant la Hongrie, sans que l’Allemagne n’ait encore la classification sûre. Les Hongrois ont montré avec le match nul contre la France qu’ils sont en mesure de déranger et peuvent être dangereux.

Il faudra aussi attendre des nouvelles de l’infirmerie dans les prochains jours. Plusieurs joueurs ont été touchés -Gosens avec des problèmes d’abducteurs, Mats Hummels avec une gêne au genou, Ilkay Gündogan avec une gêne au mollet – bien que Löw ait déclaré qu’il ne semble y avoir aucune raison de s’inquiéter.

Cependant, Il est possible qu’il fasse quelques changements contre la Hongrie pour réguler l’effort. Leon Goretzka est réapparu contre le Portugal après une longue interruption en raison d’une blessure musculaire. Il avait une chance de marquer. Cela pourrait être une alternative.